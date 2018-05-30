Шестеро детей потеряли отца: всплыла неизвестная информация о семье Бабченко

У российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного 29 мая в Киеве, было шестеро приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами.

Их опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия, сообщил

Александр Фельдман на странице в Facebook.

"Семья Бабченко несколько лет, еще до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны. Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград", - рассказал он.

По словам Фельдмана, семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась.

"Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребенка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере. Эта большая семья сегодня потеряла своего отца", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее криминалист заметил подозрительный нюанс в убийстве Бабченко.