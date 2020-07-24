Шесть лет назад, 24 июля 2014 года, украинские войска освободили город Лисичанск Луганской области от пророссийских террористов "ЛНР".

Об этом сообщили на странице Службы безопасности Украины в Facebook. Там напомнили, что тогда за короткое время "русской весны" город превратился в руины – террористы обстреливали жилые районы, пытали и убивали украинских патриотов.

"После жестоких боев Лисичанск снова взвился украинскими флагами и начал отстраиваться.

Помним воинов, погибших в боях, чтобы мир вернулся на украинские земли! Слава Украине!", – отметили в СБУ.

Отметим, Лисичанск был под контролем боевиков "ЛНР" с конца мая до конца июля 2014 года.

Напомним, 23 июля 2014 участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" устроили засаду украинским военным, которые освобождали Лисичанск. Во время операции Нацгвардии Украины боевики начали атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

В боевом столкновении от пули снайпера погибли генерал-майор Нацгвардии Украины Александр Радиевский и еще трое военных, 11 нацгвардейцев были ранены.

Прокуроры собрали доказательства, что к преступлению причастны двое граждан Российской Федерации и трое местных жителей. Им сообщили о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Шестая годовщина освобождения Лисичанска: в СБУ напомнили о зверствах террористов "ЛНР" Facebook / Служба безопасности Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2014 сводный штурмовой отряд украинской армии освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк. Также в этот день был освобожден город Рубежное. Блестящую операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВС Украины и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения.