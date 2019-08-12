Погодный "армагеддон" добрался до Украины: шесть областей накроет мегашторм

В понедельник, 12 августа, над некоторыми областями Украины нависла угроза возникновения мощнейших штормов.

Об этом свидетельствуют данные Severe Weather Europe. Кроме того, исследователи опубликовали подробную карту регионов, которым угрожает резкое ухудшение погоды.

Примечательно, что оно затронет многие европейские страны – восток Франции, север Италии, практически всю территорию Швейцарии, некоторые регионы Австрии и значительную часть Чехии, Словакии, Польши и Беларуси.

Шторм "Народная правда"

Что касается Украины, то штормы угрожают ее северо-западным областям. В частности, речь идет о Волынской области, некоторых районах Ривненщины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Тернопольщины и Житомирщины.

В частности, метеорологи предупредили жителей этих регионов о сильных порывах ветра и сильных ливнях. Такая ситуация будет сохраняться до позднего вечера 12 августа.

Шторм, который накроет Украину Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народных синоптиков, в августе и сентябре 2019 года на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.

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