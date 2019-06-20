"Шел бы на **й этот царь": в Крыму восстали против Путина

В Керчи в аннексированном Крыму озвучили острые вопросы к президенту России Владимиру Путину, который поучаствовал в четверг, 20 июня в "Прямой линии".

Подтверждающие скриншоты с местного паблика опубликовал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Что бы вы спросили у В. В. Путина? Я бы спросила следующее: "Почему Керчь – ворота Крыма, самый древний город Росиии, город-герой, город на двух морях в таком плачевном состоянии? Почему в Керчи такая ужасная администрация?" – возмутилась одна из крымчанок.

Twitter КРЫМский бандеровец

Другие пользователи в комментариях принялись бурно обсуждать жизнь при России.

"Тссс, закон об оскорблении власти уже в силе", "Шел бы на к*й это царь", "Когда он вместе со всеми кремлевскими уйдет на заслуженный отдых?", "Ждут, когда с него сдерут подковы, вручат билет в ад, где засунут в котел с кипящим маслом, дадут облизывать раскаленную сковородку и вернут 2013 год", "А чего ждать? Царек часто приезжает в город, только вот толку ноль", – написали в комментариях.

Крым

Крым. “Шёл бы на куй этот царь” - ватный керченский паблик комментирует прямую линию с луноликим. На других пабликах полная тишина. На улицах даже нет трансляций, как это было организовано оккупантами в прошлые годы https://t.co/N8NcTOr1Pl pic.twitter.com/CGNJjY5LZc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 20 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Керчи пожаловались, что при украинской власти город был намного чище, тогда как захват Россией превратил полуостров в помойку.

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