Стріляти, чи Жерти...

або Шекспірівська дилема горлівської вати...

"КПВВ "Майорське" може бути закритий у зв'язку з недотриманням бойовиками домовленостей про припинення вогню. Таку можливість не виключають в штабі Об'єднаних сил. Дорожній коридор "Горлівка-Бахмут" залишається одним з головних гуманітарних шляхів в Донецькій області, яким користуються щомісяця понад 250 000 чоловік. Але, нехтуючи в першу чергу безпекою цивільного населення, тільки за останні три місяці, з початку проведення операції Об'єднаних сил, в рамках цього дорожнього коридору були здійснені три провокаційних обстрілу з боку російсько-окупаційних військ..." (с) сайт "Остров"...

Ну шо я можу сказати...

Це, звісно, добавить народної любові обдр*ченцам з боку місцевого населення... а також безперечно дасть в руки українського командування достатньо вагомий інструмент "виховання" свідомості ватних бібізянов, які люблять шмаляти куди очі бачать... не замислюючись про наслідки.

Особливо це сприятиме "популярності" орків в Горлівці... де значна частка місцевого ватно-упоротого населення тариться у Бахмуті, Торецьку та Костянтинівці... Знову ж-таки, пенсії, соціальні виплати і т.д... Шлях для горловської вати до цих українських ніштяків може суттєво збільшитись...

Нарешті, українське військове командування стало "системно працювати" з "місцевим населенням" у сфері "вирішення проблемних питань"... і очевидно таки знайшло найбільш короткий та ефективний шлях до його свідомості через вплив на інститинктивні та фізіологічні потреби ватних організмів... Дресирування орків не така вже й проста справа, вона потребує витримки, системного підходу і знання їхніх психо-емоційних та природніх особливостей, пов'язаних з їхніми інстинктами...