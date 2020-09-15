Шеф-редактор OBOZREVATEL – о "Книгарні "Є": хотите критиковать – покажите чек

Прежде, чем критиковать решение сети "Кигарня "Є" торговать русскоязычными книгами, украинцам следовало бы приобрести там по крайней мере несколько книг на родном языке. Это было бы лучшей демонстрацией того, что эта продукция востребована на рынке.

Такую точку зрения высказал на своей странице в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, отметив, что даже самый патриотичный бизнес должен приносить владельцам прибыль.

"Отстаньте уже от "Книгарні "Є". Если вы хотите, чтобы ее владельцы и в дальнейшем сохранили формат продаж исключительно украиноязычной книги, то сходите в ближайший магазин этого бренда и приобретите с десяток книг. А еще лучше, сосватайте туда с десяток друзей, и пусть они купят по десятку книг. Это будет лучшим призывом к "Є" не разбавлять своих витрин русскоязычной книгой", – написал журналист

"Патриотризм – это прекрасно. Но он не может быть голым. Сеть магазинов – это какой – не какой бизнес, и его владельцы настроены на прибыль. Подозреваю, что они вложили в развитие сети миллионы долларов, и теперь надеются на возвращение хотя бы какой-то части этих инвестиций".

"И когда кто-то в ФБ пытается оставлять токсичные комментарии вроде "я разочаровалась в вас", то я могу рассказать, насколько "разочаровали вы", – добавил он.

Сохар для объяснения своей точки зрения поделился личным опытом работы в первом рукраиноязычном издании ПіК под руководством Александра Кривенко.

"Весь галицкий пьемонт и киевский Печерск пришли в восторг от качества этого продукта, но было только одно "но". Восторг не конвертировался в продажи, он, так сказать, не был прикладным. Ну, как для меня старый дедушкин диплом об окончании Варшавского университета: круто кому-то за кофе рассказать, но не более того", – рассказал журналист.

Учитывая такую ситуацию, вспомнил он, основатели ПіКа купили франшизу на российский "Собеседник". И коллектив издания очень удивился, когда буквального с первого номера эта русскоязычная газета разошлась во Львове втрое большим тиражом, чем легендарный ПіК.

"Со временем ПіК почил в Боге. Зато появилось немало русскоязычных еженедельников, которые покупают патриоты, при этом с ностальгией вспоминая журнал Кривенко – Кулика", – подвел итог Сохар.

"Если вы хотите читать украинские книги, поднимайте задницу и покупайте книги, и желательно при этом их еще и читать. Книжный рынок – это многостороннее соглашение, которое требует присутствия очень важного участника – читателя. Это не музей древностей. И не выставка экзотического искусства. А хотите критиковать, – покажите чек", – обратился он к украинцам, которые осудили "Книгарню "Є", Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL: