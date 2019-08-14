Шарий vs Янина Соколова: громкий скандал получил продолжение

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко прокомментировал скандал вокруг журналистки Янины Соколовой, которую одиозный блогер Анатолий Шарий обвинил в "дерибане" бюджетных денег.

Ильенко в эфире ObozTV заверил, что в выделении государственных средств на проекты журналистки "нет никакого нарушения".

"Мы поддерживаем меры по промоушену и популяризации украинского кино… В этот раз Совет по государственной поддержке кинематографии рассматривал вопрос, поддержать ли проект Янины Соколовой и Романа Скрыпина. Это фактически телепередача, которая была бы посвящена украинскому кино… Она будет состоять из 16 выпусков и транслироваться в интернете. Общий бюджет, который они просили, составлял 400 тыс. грн", – рассказал глава Госкино.

"Мы сделали публичное объявление относительно проведения конкурса на финансирование проектов по промоушену украинского кино... Проект по созданию аудиовизуального контента, который касался промоушена украинского кино, был только один... Если бы подали документы другие, они были бы рассмотрены Советом по государственной поддержке… В этом нет никакого нарушения и теоретически быть не может", – заверил он.

Ильенко также прокомментировал выделение 11,8 млн грн на фильм Соколовой "Я, Нина", посвященный онкобольным людям.

"Деньги, которые выделяло Госкино – это не 100% финансирование. Они могут привлекать любое другое финансирование. Во-вторых, бюджет производства полнометражного фильма даже на конкурсе, который мы обсуждаем – это был один из скромных бюджетов. Там были значительно большие у других режиссеров. Некоторые в 3-4 раза больше", – заявил глава Госкино.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Анатолий Шарий обвинил Янину Соколову в том, что она с подачи Госкино транжирит деньги украинских налогоплательщиков.

Соколова, в свою очередь, записала видео с ответом и пояснила, зачем для ее нового YouTube-проекта понадобилось государственное финансирование.

Соколову в конфликте с Шарием поддержал и ее коллега Роман Скрыпин.

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