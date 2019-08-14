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"Шарий нас мочит": Ницой неожиданно отреагировала на конфликт с Соколовой

1.9т Читать материал на украинском

Украинская писательница Лариса Ницой призвала журналистку Янину Соколову "заключить пакт о ненападении".

Об этом она написала в Facebook, ответив на обвинения со стороны журналистки, которая назвала Ницой псевдописательницей, раскритиковав ее деятельность.

Также Ницой обвинила Соколову в том, что она поверила фейку о том, что призывала бить русскоязычных.

"Подчеркиваю, я сама такого нигде не говорила. Хотя полмира ненавидит Россию, и я считаю, что есть за что, но я нигде не говорила о своей ненависти ко всему русскому. За что мне ненавидеть Макаревича или Лию Ахеджакову? Не купитесь на эту ложь снова", - написала Ницой.

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"Негоже драться двум людям, если они оба за Украину. Я вас первая не трогала, не трону и дальше, предлагаю и вам сделать то же самое. Тем более, что о Шарие мы с вами одинакового мнения и мочит он нас одинаково", - добавила она.

Ницой и Соколова

Ницой и Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой заявила, что Украина может исчезнуть из-за равнодушного отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям.

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Персоны
Лариса Ницой Янина Соколова
Место
Украина
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Правильно говорят, что этих крыс не стоит трогать, они сами друг друга перегрызут. Отойти в сторонку и улыбаясь, наблюдать за процессом.
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