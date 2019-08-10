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Шарий и Янина Соколова публично повздорили и вызвали ажиотаж в сети: в чем суть

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Скандальный блогер Анатолий Шарий публично унизил телеведущую Янину Соколову, обвинив ее в том, что она якобы выдумала историю с болезнью раком ради продвижения нового проекта.

На его YouYube-канале появилось дерзкое видео, которое он презентовал, как разоблачение. Речь, в частности, идет о фильме Соколовой "Я,Нина". Ранее стало известно, что проект получил достаточно приличное финансирование из госбюджета Украины 11 800 000 грн.

Этот факт и стал причиной ярости блогера. Так, он обвинил телеведущую и актрису в том, что она с подачи "Госкино" "спускает" деньги украинских граждан.

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Анатолий Шарий и Янина Соколова

Анатолий Шарий и Янина Соколова

При этом Шарий цинично отметил, что, по его мнению, люди, которые болели онкологией, не смогли бы снимать ролики между курсами терапии химией.

Напомним, что ранее Янина Соколова публично назвала Шария ватником и посоветовала ему объединиться с журналистом Александром Дубинским, который прошел в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

"Это категория людей, которые не понимают, в какой стране они живут. Это не украинцы, это те, кто случайно тут находится и до конца не понимает, кто в этой стране герой, кто антигерой, куда стоит двигаться и за что бороться. Эти люди не любят язык, украинскую культуру, эти люди имеют одно желание — об*срать все украинское и как можно больше заработать выдуманных денег на выдуманных вещах. Это те идеалы и критика, которая звучит из уст Шария и Дубинского", — сказала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года Янина Соколова шокировала украинцев своим признанием. Она на протяжении семи месяцев боролась с онкологическим заболеванием.

Телеведущая прошла через 30 процедур лучевой терапии, четыре курса химиотерапии, потеряла несколько органов, волосы, ресницы и брови.

Именно ее борьба с раком стала толчком к запуску нового проекта - "Я, Нина".

Шарий и Янина Соколова публично повздорили и вызвали ажиотаж в сети: в чем суть

"Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому спасение от рака — это любовь", — говорила тогда журналистка.

В начале июля 2019 года Соколова обнародовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Я, Нина". В центре сюжета жизнь молодой журналистки Нины, которая достигла высот в карьере и счастлива в браке, но однажды у нее диагностируют рак.

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Персоны
Анатолий Шарий Янина Соколова
Место
Украина
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Верю Шарию. CBянина лживая тварь.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Mihailova Kristina, - а веришь что земля плоская?? Не??
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Шуликов Петр
Шуликов Петр
Брехня. Шарий погнал за то, что Янина выцыганила 400000 грн для 16 выпусков нового блога в Youtube со Скрыпиным. И это перебор.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
шарій і Яніна Соколова публічно посварилися і викликали ажіотаж у мережі: у чому суть - суть проста, шарий мразь. Всё.
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