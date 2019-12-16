"Шарахаются, как от чумы": Путина подняли на смех из-за публичных объятий. Видео

Пользователи сети высмеяли президента России Владимира Путина из-за реакции сотрудника "КамАЗа" на попытку обняться.

Российский лидер лично прилетел в Татарстан, чтобы поздравить представителей завода с 50-летним юбилеем с начала строительства (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, один из немолодых сотрудников говорил Путину, что давно работает на "КамАЗе". Президент РФ начал говорить, что поздравляет всех с юбилеем, и попытался обнять мужчину, когда он поклонился, но тот отшатнулся с улыбкой.

От Путина отшатнулся пожилой мужчина Кадр из видео

Курьезный момент подняли на смех в сети. Некоторые припомнили отношение российского лидера к маленьким мальчикам, которым он часто оказывает знаки внимания на мероприятиях.

"От деда шарахаются, как от чумы", "Дед просто подумал, что он опять по карманам начнет тырить", "Деда в детстве в живот поцеловал Сталин", "Потянулся к Путину, хотел облобызать, и тут мысль – а что жена, не приревнует ли? Дети подумают, что я из "этих", "Какое позорище! Я бы на месте Путина под землю провалился от стыда", "И руки не подал. Наверное, чтобы не заразиться", – прокомментировали в сети.

от деда шарахаются как от чумы pic.twitter.com/OWqGkLRfbl — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) December 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на нездоровую любовь Путина к детям пользователи обратили внимание уже давно. Например, вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

В сентябре российский лидер посетил школу, где поправил галстук ученику с вопросом: "можно поухаживать".

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