Кто-то знает, что без текстильщиков не появилось бы шампанское?
Зато всем известно, что шампанское возникло и стало глобально популярным и доступным напитком благодаря женщине – Николь Клико-Понсарден.
Шампань – родина Барб-Николь. Собственно, она никогда ее и не покидала, даже в Париже была несколько раз в жизни. Так вот, когда малышка родилась в огромном имении своего отца недалеко от Реймса, этот регион специализировался на легких белых винах. Игристые тоже производились, но в очень небольших количествах, так как в силу своей дороговизны они не пользовались спросом. И строить бизнес на производстве игристых вин было бы немыслимой глупостью, в местных винодельнях они были второй, а то и третьей линией, для престижа и ассортимента.
Отец Николь, как и положено французскому барону, владел обширными виноградниками, и в его имении делали вино для личных нужд и немножко на продажу. К личным нуждам также относилось презентование превосходного вина деловым партнерам, так как Ponce Jean Nicolas Philippe Ponsardin был не только аристократом, но и крупным текстильным фабрикантом.
Также он владел престижной гостиницей, в которой позже останавливался сам Наполеон. И он остался до того доволен приемом, что назначил господина, ой, гражданина Понсардена мэром Реймса. В общем, у Барб-Николь было от кого унаследовать предпринимательский талант. Особенно, если учесть, что в смутные революционные времена ее папА переметнулся из роялистов в якобинцы, благодаря чему полностью сохранил свои финансовые и материальные активы.
Но он был не один такой умный и оборотливый. Его сосед Филипп Клико тоже увеличивал производство текстиля на своей мануфактуре, плюс имел солидное банковское дело. Они были прямыми конкурентами, и чтобы устранить это недоразумение решили пойти на слияние капиталов путем брака детей. Так 21-летняя Николь вышла замуж за 24-летнего Франсуа Клико. И хоть этот союз был больше похож на сделку, у молодых людей сложились прекрасные романтические и дружеские отношения. Более того, они были единомышленниками, и решили вдвоем развивать винодельческое производство.
Отцы не были в восторге, и уж не знаю почему, но они согласились на эту аферу и профинансировали начинание молодого поколения.
Надо сказать, что инвестиции потребовались немалые. Молодожены вместе дружно работали, но желаемых результатов их усилия не приносили. Когда через 6 лет Франсуа умер после кратковременной болезни, даже ходили слухи, что он покончил с собой, потому что его предприятие фактически обанкротилось. После чего Николь совершила ошеломительный поступок. Она составила бизнес-план и попросила у свекра миллион долларов (в сегодняшнем эквиваленте) на реновацию хозяйства и развитие бренда Clicquot. Обращаю внимание, на дворе 1804 год. Но что еще поразительнее, старина Филипп соглашается при условии, что Николь пройдет дополнительное обучение у знаменитого винодела Alexandre Fourneaux.
Молодая бизнес-леди и училась и работала, сохранилось огромное количество ее записей, касающихся изучения почв, выведения новых сортов винограда, смешивания винных субстанций, поддержания оптимальной температуры в подвалах и т.д. Но через четыре года ей все еще не было, чем похвастать, и она опять попросила у свекра миллион долларов. И он снова пошел ей навстречу. Если бы мадам Клико оставила рекомендации, как эффективно вести переговоры с инвестором, они бы пользовались большим спросом:)
И успех таки пришел. Благодаря революционному новшеству этой талантливой и настойчивой женщины. Из всех вин только "шампанское" бродит дважды, и второй раз – в бутылках, после чего на дне емкости обязательно скапливались продукты брожения. Невозможно было открыть бутылку без взбалтывания, что делало вино мутным. Способы борьбы с этим "побочным эффектом", применяемые виноделами, кардинально проблему не решали, зато конечный продукт удорожали. А Николь Клико разработала процесс ремюажа, который не только позволил делать вино прозрачным, но и ускорил процесс его производства. Найти технологическое описание ремюажа несложно, поэтому я его опущу. Главное, мадам Клико достигла желаемого – ее легендарное игристое вино Vintage 1811 было идеальным.
Николь Клико
Потребление Veuve Clicquot в XIX веке было колоссальным, и стоило оно очень дорого. Вырученная средства глава компании вкладывала в развитие других рынков и в увеличение объемов производства, что позволило ей создать настоящую бизнес-империю. Конечно, она не могла достичь такого феноменального успеха только собственными силами, повторюсь, Мадам была практически "не выездной". Но она была мудрым руководителем, и не только показывала сотрудникам пример своим отношением к делу, но и находила возможности и средства стимулировать их заинтересованность в работе. Поэтому, когда конкуренты хотели "купить" секрет производства прозрачного вина, никто из команды Клико "не продался".
Только через 10 с лишним лет другие виноделы Шампани, стремясь повторить успех предприимчивой дамы, смогли наладить выпуск прозрачного игристого вина, а за это время бренд Veuve Clicquot стал однозначным лидером европейского рынка, в США это вино тоже поставлялось. Более того, он формировал спрос на продукт, который стал называться "шампанским".
Барб-Николь Клико, наверное, можно назвать первой бизнес-леди. Среди ее новаций также дизайн этикетки, она сделала ее желтой, чтобы бутылки Veuve Clicquot выделялись в ряду традиционных темных этикеток. Она придумала новые способы мотивации персонала, например, присвоение знаменитым подвалам имен лучших сотрудников в компании практикуется до сих пор.
Она была для других женщин примером успешного предпринимательства. Неудивительно, что ее правнучка герцогиня Анна д’Юзе́с стала первой женщиной, официально получившей во Франции водительские права. А своего внука Барб-Николь Клико-Понсарден наставляла в одном из писем: "Мир находится в постоянном движении, и наши идеи и решения должны быть ориентированы на завтрашний день. Чтобы достичь успеха, нужно опережать других, быть решительным и требовательным к себе. Пусть твой разум направляет твою жизнь. Действуй с дерзостью!"
У каждого из нас есть амбициозные планы на следующий год. Вспомните о них и о целеустремленной женщине, ломавшей стереотипы, когда будете пить шампанское в новогоднюю ночь!
(c) Gloria Gerda Griffon
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