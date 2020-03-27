Шахов об исчезнувших тестах из Китая: кто-то купит новую яхту

Народный депутат Украины Сергей Шахов, который сейчас проходит лечение от коронавируса, резко высказался о противодействии государственной власти распространению болезни. Он подозревает: история с закупленными в Китае экспресс-тестами, эффективность которых крайне сомнительна, стала очередным способом для кого-то отмыть деньги.

Такое мнение Шахов высказал в интервью OBOZREVATEL.

Сергей Шахов

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"Государство потратило баснословные деньги на покупку тестов на коронавирус, покупали миллион, доехала треть. Те, что доехали, дают результат 50/50. То есть, никакой. На что мы потратились? Ну очевидно, кому-то на новую яхту. А могли бы за эти самые деньги купить аппараты ИВЛ и вложиться в наше отечественное исследование и разработку собственных тестов, которые потом бы миру продавали", - резко отметил нардеп.

Он убежден, что все доступные средства – как бюджетные, так и благотворительные – следовало вкладывать не в закупку тестов, а в обеспечение государственных больниц аппаратами искусственной вентиляции легких, которые помогут спасти жизни тем, у кого COVID-19 будет протекать в особо сложной форме.

Кроме того, по мнению Шахова, власти допустили огромную ошибку, когда объявили всеобщий карантин по стране.

"Ученые всего мира сходятся в том, что в ближайшее время этой болезнью переболеет 75% населения земли. Сдерживая ее течение, мы, с одной стороны, даем больше шансов тем, кто будет требовать ИВЛ, но снижаем шансы на выживаемость всех остальных. Потому что чем дольше мы на карантине, тем хуже показатели у нашего главного больного – у национальной экономики. Я считаю, государство должно обезопасить, в первую очередь, старшее поколение – им нужен жесткий карантин. А вот молодые люди должны быть ответственными сами за себя. Сейчас же мы вроде как спасаем стариков, но забываем о том, что, если убить экономику, то после пандемии эти спасенные нами старики могут попросту умереть от голода", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что у государства не нашлось денег на финансирование отечественных генетиков, которые уже разработали украинские тесты на выявление коронавируса в организме. Ученых отправили в неоплачиваемый месячный отпуск.

Всего по состоянию на 27 марта количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у Украине достигло 218 случаев. 5 человек скончались от вызванных болезнью осложнений. 4 пациента с этим диагнозом выздоровели.

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