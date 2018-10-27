''Шах и мат'': травля девочки из-за торта в школе получила счастливый конец

Ученица 6 класса харьковской школе № 151 Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в поборах,после инцидента получила в подарок уже несколько тортов.

О счастливом конце этой непростой истории рассказала на своей странице Facebook Екатерина Святец. "Передала Диане киевский тортик и слова поддержки от родителей Украины. Диана всем передавала спасибо. К слову сказать, наш торт не первый", - сообщила она.

Она призвала поддержать девочку, которая стала жертвой неоднозначной истории в школе.

Диана "112 Украина"

В комментариях украинцы приветствовали поступок женщины, которая подарила торт. "Круто! Шах и мат!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с Дианой в школе вызвала скандал в сети. Девочку поставили к доске, пока остальным детям раздали по два куска торта, а мальчики из класса снимали, как она плачет. Позже представитель родительского актива Наталья Толяренко извинилась и получила общественное порицание.