"Шабаш идиотов": опубликовано показательное фото из Крыма

В оккупированной Евпатории возле вокзала прошла акция, посвященная Дню победы.
"Евпатория вчера. Уже скажите им, что немцы ушли. Чудесный Крым превратили в зону отчуждения, набитую воинствующим, маразматичным дурачьём", - пишет в своем Facebook блогер Александр Тверской.
Facebook Александра Тверского
Комментаторы под фото не остались равнодушны и поддержали автора.
"Шабаш идиотов", - пишет Екатерина Лысенко.
Facebook Александра Тверского
"Они не воинствующее дурачьё- они дурачьё корыстное и трусливое... Именно корысть и трусость стали причиной массового предательства. Поверьте, я уже 4 года общаюсь с местными ватными гамадрилами и эти два качества есть их суть", - отмечает Руслан Морозов.
Facebook Александра Тверского
"Кто-нибудь, скажите им, что они ездят на Виллисах, подаренных американцами, а значит демонстрируют мощь и надежность американских технологий", - добавил Павел Горячев.
Facebook Александра Тверского
Facebook Александра Тверского
Как сообщал "Обозреватель", недавно историк наехал на наследие СССР в Украине.
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