"Шабаш идиотов": опубликовано показательное фото из Крыма

В оккупированной Евпатории возле вокзала прошла акция, посвященная Дню победы.

"Евпатория вчера. Уже скажите им, что немцы ушли. Чудесный Крым превратили в зону отчуждения, набитую воинствующим, маразматичным дурачьём", - пишет в своем Facebook блогер Александр Тверской.

Facebook Александра Тверского

Комментаторы под фото не остались равнодушны и поддержали автора.

"Шабаш идиотов", - пишет Екатерина Лысенко.

Facebook Александра Тверского

"Они не воинствующее дурачьё- они дурачьё корыстное и трусливое... Именно корысть и трусость стали причиной массового предательства. Поверьте, я уже 4 года общаюсь с местными ватными гамадрилами и эти два качества есть их суть", - отмечает Руслан Морозов.

Facebook Александра Тверского

"Кто-нибудь, скажите им, что они ездят на Виллисах, подаренных американцами, а значит демонстрируют мощь и надежность американских технологий", - добавил Павел Горячев.

Facebook Александра Тверского

Facebook Александра Тверского

Как сообщал "Обозреватель", недавно историк наехал на наследие СССР в Украине.