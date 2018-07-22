"Сгущаете краски": у Путина показали измученного Сенцова и отметились циничным заявлением

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в режиме видеоконфренции поговорила с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, который продолжает голодовку.

Соответствующая информация размещена на официальной странице Москальковой в Instagram. Там же опубликован скриншот, на котором изображен сильно похудевший Сенцов.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - написала Москалькова.

Она подчеркнула, что недавно в СМИ появились сообщения о том, что "Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.