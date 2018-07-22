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"Сгущаете краски": у Путина показали измученного Сенцова и отметились циничным заявлением

5.1тЧитать новость на украинском

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в режиме видеоконфренции поговорила с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, который продолжает голодовку.

Соответствующая информация размещена на официальной странице Москальковой в Instagram. Там же опубликован скриншот, на котором изображен сильно похудевший Сенцов.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - написала Москалькова.

Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Она подчеркнула, что недавно в СМИ появились сообщения о том, что "Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.

Персона
Олег Сенцов
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хохлы, у вас в тюрьмах Греции около 200 человек с гигантскими сроками за нелегальный трафик беженцев. Вы там не пробовали своих отстаивать? В Грецию ваша баба омбудсменша планирует поехать?
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые чемпионы мира по голоданию))) У них с голодомора иммунитет))
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Измученный салом,нарзаном и питательными смесями-да его сытая морда уже в объектив не влазит. То-то все хирои сала мечтают сдаться в плен к шахтерам Донбасса , объявить голодовку и получить звезду хироя.
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Прохоренко Анатолий
Прохоренко Анатолий
Мартин Алекс, и тебе такого желаем. смотри, не лопни.
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