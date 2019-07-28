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"Сгорел дом, гори сарай": украинцы отреагировали на "премьерство" Кошевого

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Шутка главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана об актере студии "Квартал 95" Евгении Кошевом-"премьер-министре" вызвала неоднозначную реакцию сети.

Судя по результатам соответствующего опроса (проголосовали более 16 тысяч человек), читатели сайта OBOZREVATEL ее не оценили.

"Поддерживаете ли вы назначение Кошевого премьером Украины?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

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Кошевой, Богдан и Зеленский

Кошевой, Богдан и Зеленский

Facebook Андрея Богдана

36% пользователей проголосовали за вариант: "Конечно! Сгорел дом, гори и сарай".

Немного меньше читателей (25%) остались равнодушными к вопросу, ответив: "Мне все равно".

22% заявили: "Только бы не тамада".

17% ответили: "Это логично, ведь профессиональное большинство в ВР должно сопровождать грамотное правительство".

"Сгорел дом, гори сарай": украинцы отреагировали на "премьерство" Кошевого

Скриншот

Напомним, шуточный пост Богдана и его фото с Кошевым и Зеленским из Одессы появился на странице главы Офиса президента в Facebook 26 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущего визита в Одессу Зеленский искупался в Черном море в красных шортах и вызвал ажиотаж в сети.

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Тема
Опросы Обозревателя
Персоны
Андрей Богдан Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
опрос политика фотографии
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