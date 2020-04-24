Государственный концерн "Укроборонпром" заказал чартерный рейс в Бангладеш, чтобы забрать 11 своих сотрудников, которые не смогли вернуться домой после закрытия границ из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Юрий Романенко. При этом, по его словами, предприятие якобы проигнорировало просьбу взять на борт других украинцев, застрявших в этой стране и Индии.

Так, мужчина утверждает, что на днях за сотрудниками госконцерна в Бангладеш отправился спецборт UR-CQM Аэробус 320. Он должен был вернуться в Украину, но на сутки задержался, вскоре также был на дозаправке в Баку..

"Укроборонпром" якобы не захотел забирать украинцев при эвакуации сотрудников из Бангладеш

"Забота о сотрудниках похвальна, но есть нюанс. Дело в том, что в Бангладеш зарегистрированы еще около 12 человек, которые не могут выбраться оттуда. А в соседней Индии еще 450. Учитывая, что самолет обязательно пролетит через Индию, а его вместимость от 140 до 180 человек, то государственная компания могла бы забрать наших страдальцев назад", – возмутился Романенко.

Ссылаясь на своих источников в компании и МИД Украины, он отметил, мол, государственный концерн наотрез отказался забирать кого-либо еще. Следовательно, теперь украинцам придется добираться домой самостоятельно и за огромные деньги.

Facebook/Юрий Романенко

По мнению киевлянина, "Укроборонпром" отказался забирать украинцев из-за того, что на это нужно больше времени, такой процесс требует плана и согласования с другими ведомствами.

"А вдруг там еще окажутся зараженные коронавирусом, га? Зачем дополнительный риск. Потому проще не парить голову, по-тихому сгонять пустой борт в Бангладеш за государственный же счет и никаких лишних волнений не будет, и напрягаться не надо, можно будет сосредоточиться на реформах концерна и рисовать красивые слайды", – добавил Романенко.

Facebook/Юрий Романенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина не воспользовалась шансом забрать с Кипра своих граждан, которые застряли на острове из-за пандемии коронавируса. В результате разгорелся скандал.