"Сгодится для инвалидки Путина!" В сети подняли на смех нового "царя" в России

Украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял заявление "Роскосмоса" о строительстве "Царь-двигателя" для космических ракет.
Об этом он написал в Facebook, отметив, что такая российская разработка не имеет перспектив.
"Царь-пушка ни разу не стреляла. Царь-колокол ни разу не звонил. Царь-двигатель?" – иронизировал Цимбалюк.
Отметим, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял о начале "производства самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей".
При этом в сети высмеяли строительство такого двигателя, отмечая, "царские" замашки России.
"По логике, не заведется", "Может, это двигатель для инвалидной коляски Путина", "Еще царь-танк был и царь-тряпка", "Пафосно и бессмысленно, в этом вся Россия", "Ждем Царь-взрыва при запуске", "Кто раньше – обезьяна или ядерное оружие?" – шутили в сети.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к российскому сегменту МКС.
Позже в сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".
Также в сети указали на очередной прокол, произошедший с российским роботом "Федором", которого доставили на МКС
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!