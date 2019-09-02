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2 сентября • обновлено в 17:19
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"Сгодится для инвалидки Путина!" В сети подняли на смех нового "царя" в России

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Украинский журналист Роман Цимбалюк высмеял заявление "Роскосмоса" о строительстве "Царь-двигателя" для космических ракет.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что такая российская разработка не имеет перспектив.

"Царь-пушка ни разу не стреляла. Царь-колокол ни разу не звонил. Царь-двигатель?" – иронизировал Цимбалюк.

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Отметим, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял о начале "производства самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей".

При этом в сети высмеяли строительство такого двигателя, отмечая, "царские" замашки России.

"По логике, не заведется", "Может, это двигатель для инвалидной коляски Путина", "Еще царь-танк был и царь-тряпка", "Пафосно и бессмысленно, в этом вся Россия", "Ждем Царь-взрыва при запуске", "Кто раньше – обезьяна или ядерное оружие?" – шутили в сети.

"Сгодится для инвалидки Путина!" В сети подняли на смех нового "царя" в России

Скриншот

"Сгодится для инвалидки Путина!" В сети подняли на смех нового "царя" в России

Скриншот

"Сгодится для инвалидки Путина!" В сети подняли на смех нового "царя" в России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к российскому сегменту МКС.

Позже в сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".

Также в сети указали на очередной прокол, произошедший с российским роботом "Федором", которого доставили на МКС

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Персона
Роман Цимбалюк
Место
Россия
Теги
Роскосмос соцсети
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Цимбалюк уже эксперт по космическим двигателям? вот уж воистину - царь-эксперт!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,уж раз лопоухий смеёться про царь-пушку и царь-колокол! То дабавлю ему веселья ! Напомню царь- крейсер " Украина " ,который не разу в море не выходил( вы б хоть заявку в книгу рекордов " Гиннесса " подали как рекорд долго строя военного корабля) корвет " Владимир Великий" который в разобранном виде является на николаевском заводе ,спутник " лебедь" ,который в космосе так и не побывал ! Теперь мы с ушастиком хохочем вместе!))))))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сидит этот чебуратор цимбалюк в московском ресторане, сытно пообедал, рюмашку опрокинул, зубочисткой в зубах поковырял, рыгнул, дай, думает, о российском космосе накостряю, paгyлики меня ещё пуще зауважают, оплатят моё пребывание в России, где так хорошо и сытно
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