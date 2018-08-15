Сфотографируй "уставший мост": в Украине запустили акцию

Общественная организация "АвтоЕвроСила" призвала украинцев присоединиться к акции "Сфотографируй уставший мост".

"Сфотографируй "уставший мост" в своем городе (пока он еще стоит) и выложи сюда его фотографии, укажи его местонахождение или добавь метку его геолокации", - сказано в сообщении организации в Facebook.

Активисты напомнили, что в средствах массовой информации активно обсуждается трагедия в итальянской Генуе, где обрушение моста унесло жизни десятков людей. Отмечается, что по данным экс-заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, в Украине из 16 тысяч мостов – девять тысяч находится в аварийном состоянии.

"Традиционным для украинских чиновников является не создание комиссии для заблаговременного выявления аварийных объектов и их капитального ремонта, а создание комиссии по расследованию причин катастрофы, которая уже произошла", - добавили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были перечислены мосты в Киеве, которые требуют срочного капитального ремонта.