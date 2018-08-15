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Сфотографируй "уставший мост": в Украине запустили акцию

1.6тЧитать новость на украинском

Общественная организация "АвтоЕвроСила" призвала украинцев присоединиться к акции "Сфотографируй уставший мост".

"Сфотографируй "уставший мост" в своем городе (пока он еще стоит) и выложи сюда его фотографии, укажи его местонахождение или добавь метку его геолокации", - сказано в сообщении организации в Facebook.

Активисты напомнили, что в средствах массовой информации активно обсуждается трагедия в итальянской Генуе, где обрушение моста унесло жизни десятков людей. Отмечается, что по данным экс-заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, в Украине из 16 тысяч мостов – девять тысяч находится в аварийном состоянии.

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"Традиционным для украинских чиновников является не создание комиссии для заблаговременного выявления аварийных объектов и их капитального ремонта, а создание комиссии по расследованию причин катастрофы, которая уже произошла", - добавили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были перечислены мосты в Киеве, которые требуют срочного капитального ремонта.

Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
Акции протеста в Киеве
Место
Украина
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Melnik Vladimir
Melnik Vladimir
А за ним нужен глаз да глаз народа,- тем более....
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