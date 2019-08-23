"Сезон выше некуда!" В Крыму показали количество туристов на пляже

В сети появились очередные фото пустующих крымских пляжей в разгар сезона отпусков. В некогда популярном курортном городе Ялта в 2019 году количество туристов снизилось еще больше.

Фото с пляжа опубликовал блогер Roksolana Today в Twitter. Отмечается, что снимок был сделано в августе.

"Выше некуда сезон", – иронично подписали фотографию в блоге.

Пляж в Ялте Twitter Roksolana Today

"А когда в Крыму был сэрпэнь, надо было на этом пляжи места в 7 утра занимать", – подметили в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму, несмотря на обещания оккупационных "властей", количество туристов в 2019-м стало еще меньшим, чем в предыдущем году.

Такое мнение журналистам высказали и другие местные жители, отдыхающие на пляже. По их словам, введение в эксплуатацию Крымского моста никак не повлияло на увеличение количества приезжих.

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