Сезон паводков в Украине: эколог объяснил, есть ли угроза

В Украине властям необходимо в сезон паводков срочно наводить порядок в санитарных водоохранных зонах.

Об этом в эфире ObozTV заявила координатор по вопросам экологической политики World Wildlife Fund Светлана Матус.

По ее словам, весенние паводки являются естественным природным явлением, и в большинстве случаев превращаются в чрезвычайную ситуацию только из-за деятельности человека.

"С точки зрения природы, паводки – это хорошо. Мы говорим именно о паводках, а не наводнениях, когда это чрезвычайная ситуация. Тает снег и постепенно уходит. Реки разливаются в поймы. Вода там задерживается на определенный период и не позволяет пересыхать окружающей среде. Если мы вырубили деревья, то нечему задерживать снег, он быстрее тает и выходит то, что выходит. Если мы застроили эту зону, кто-то решил сделать ближе к реке теплицу, дом. Потом требуют, чтобы их защитили и уже строятся противопаводковые сооружения. А вода куда-то же должна уходить", - отметила она.

По ее словам, нужно срочно наводить порядок в санитарных водоохранных зонах.

"Посмотрите, даже в Киеве строят ближе к речке, чтобы уже и корабликом куда-то уплыть. Десять людей живет, а другие потом должны платить, чтобы их не затопило", - добавила эколог.

Кроме того, в Карпатах эта проблема усугубляется мусором и нелегальной вырубкой леса.

"К сожалению, в высокогорных районах нет программ утилизации отходов. Паводок смыл, и оно пошло вниз. В горах много нелегальных лесопилок. Рубят, все щепки идут вниз и загораживают. Там на повороте где-то застряло и преградило русло", - констатировала Матус.

Для того, чтобы избавиться от подобных опасностей, эколог советует местным властям и жителям самим решить проблемы с мусором и более требовательно подходить к выдаче разрешений на строительство в санитарных зонах.

При этом Матус рассказала, как некоторые дельцы пытаются привязать строительство малых ГЭС к противопаводковым мероприятиям.

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптики опровергли заявления о мощном паводке в Киеве и предупредили о предстоящем снегопаде.