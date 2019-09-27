"Sex machine": в сети появилось пикантное фото сына Шефира и помощника "слуги народа"

В сети появилось пикантное фото сына первого помощника президента Украины Сергея Шефира и одновременно помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Киселя – Никиты Шефира.

Кадр показали в сюжете радио "Свобода". На нем видно, как мужчина подает еду на стол. Впрочем, особенность фото в том, что Шефир одет в фартук с надписью "Sex machine", нарисованной грудью и пришитым "половым органом".

"Знакомьтесь, это Никита Шефир. Помощник нардепа от "Слуги народа" и сын первого помощника президента Сергея Шефира. "Буквы" надеются увидеть Никиту в этом костюме в Раде. Ох, заживем", – написали в сети.

Пикантное фото сына Шефира и помощника "слуги народа" Скрин сюжета радио "Свобода"

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе помощницей 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

А вот единственной помощницей народного депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Мовчана стала 24-летняя танцовщица, свадебный администратор Валерия Гриценко.

Также народный депутат от фракции "Слуга народа", которая прошла по округу №82 в Запорожской области, Марина Никитина, взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку. Позже нардеп ответила на скандал.

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