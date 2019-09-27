Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Sex machine": в сети появилось пикантное фото сына Шефира и помощника "слуги народа"

4.1т Читать материал на украинском

В сети появилось пикантное фото сына первого помощника президента Украины Сергея Шефира и одновременно помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Киселя – Никиты Шефира.

Кадр показали в сюжете радио "Свобода". На нем видно, как мужчина подает еду на стол. Впрочем, особенность фото в том, что Шефир одет в фартук с надписью "Sex machine", нарисованной грудью и пришитым "половым органом".

"Знакомьтесь, это Никита Шефир. Помощник нардепа от "Слуги народа" и сын первого помощника президента Сергея Шефира. "Буквы" надеются увидеть Никиту в этом костюме в Раде. Ох, заживем", – написали в сети.

Пикантное фото сына Шефира и помощника "слуги народа"

Пикантное фото сына Шефира и помощника "слуги народа"

Скрин сюжета радио "Свобода"

Новости
"Инфантильные д*лбо*бы": нардеп от "Слуги народа" попал в очередной скандал
Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
30
4
Смешно
0
Интересно
13
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
Слуга народа уйх на стол выложил! Приятного аппетита украинский народ! 73 процента народа - в очередь укины дети, в очередь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а че удивляться - стандарт для квартала, все шутки ниже пояса, интеллект упал, как и лежащий прототип
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel