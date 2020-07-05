Северокорейская Кейт Миддлтон и первая сестра: что известно о женщинах Ким Чен Ына

О двух главных женщин в жизни лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – это его жена Ли Соль Чжу и сестра Ким Ё Чжон – подробной информации немного. Однако при этом они являются двумя главными представительницами молодой элиты КНДР, которые играют ключевую роль в сохранности правящего режима диктатуры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать все, что известно о сестре и жене северокорейского лидера.

Ли Соль Чжу – жена Ким Чен Ына

Предположительно, Ли Соль Чжу стала женой лидера КНДР в 2009 году, однако об их отношениях стало известно только в 2012-м.

О свадьбе супругов официально сообщено не было, однако, в отличие от своего отца Ким Чен Ира, который никогда не появлялся ни с одной из жен на публике, Ким Чен Ын большинство мероприятий посещает в сопровождении супруги. Этот факт поспособствовал публичному признанию "уважаемой первой леди".

Предположительно, Ли Соль Чжу стала женой лидера КНДР в 2009 году The Sun

Ли родилась в элитной семье, помогавшей династии Кимов удерживать власть. В детстве она занималась в музыкальных школах Пхеньяна, затем училась в Китае.

До замужества была певицей в государственном оркестре Ынхасу, выступавшего с энергичными композициями на пропагандистских концертах.

"Отец посмотрел на меня и сказал, чтобы я женился на этой женщине, поэтому я доверился ему", – рассказал Ким президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину во время их первой встречи в апреле 2018 года.

Сейчас Ли Соль Чжу 29, она на шесть лет моложе мужа. Писательница и руководитель пекинского бюро газеты The Washington Post Анна Файфилд в своей статье для The Telegraph назвала ее "северокорейской Кейт Миддлтон" и отметила, что Ли оказывает благотворное влияние на мужа-диктатора. По слухам, у пары может быть двое или трое маленьких детей.

Ким Е Чжон – сестра Ким Чен Ына

На фоне слухов о том, что Кин Чен Ын умер или болен, в СМИ появилась информация о том, что младшая сестра лидера КНДР может унаследовать его пост, став первой леди-диктатором в Северной Корее.

Говорят, Ким Ё Чжон имеет большое влияние на брата и является самой влиятельной женщиной в стране, за что ее называют "первая сестра". По данным Министерства финансов США, женщины родилась в Пхеньяне 26 сентября 1989 года, ей 30.

Вместе с братом она училась в Швейцарии в 1996-2000 годы. Ким ходила в школу Либенфельд-Штайнхельцли в Берне под именем Пак Ми Хьянг, также посещала уроки балета и изучала немецкий.

Ким Ё Чжон, по слухам, имеет большое влияние на брата Фото: СМИ КНДР

Вернувшись домой, она училась в Военном университете имени Ким Ир Сена. Свою первую должность девушка получила в 2007 году, когда отец назначил ее младшим руководителем Корейской рабочей партии.

Сейчас Ким Ё Чжон занимает пост первого заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Она сопровождает Ким Чен Ына почти во всех деловых поездках, руководит работой прессы и фотографов, подносит документы и даже держит пепельницу.

Ким Ё Чжон известна в КНДР как "первая сестра" Фото: СМИ КНДР

О личной жизни "принцессы Йо-Йонг" почти ничего неизвестно. По слухам, в 2015 году она якобы вышла замуж за сына правительственного чиновника Чой Сонга – Чхве Рён Хэ. И якобы у нее есть ребенок, но неизвестно, от мужа или другого мужчины.

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