"Стена между Украиной и "русским миром": сеть взорвало сильное фото о войне на Донбассе

Украинцев растрогало фото Стены памяти Героев, погибших на войне, развязанной Россией на Донбассе. Она находится у Михайловского собора в Киеве.

Эмоциональный снимок с глубоким смыслом опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Построить стену на границе с Россией!" – такие призывы часто можно услышать в околовоенных разговорах. Поставить стену, и пусть она защитит нас от них. Однако стена между нами и ими уже есть давно. В Киеве на Михайловской площади. Стены Михайловского монастыря в ноябрьскую ночь в 2013 году стали границей, которая спрятала свободных и мирных протестующих от озверевших "беркутовцев". За эти стены приносили погибших Небесной Сотни в феврале 2014-го. Отсюда весной того же года ехали на восток добровольцы. Сюда возвращаются портреты тех, кто не вернется домой", – говорится в подписи к знаковому фото.

Стена памяти на Михайловской площади в Киеве УНИАН

"Граница между Украиной и "русским миром" – это стена на Михайловской площади. Она проходит в сердцах всех, кто знает об этом месте, кому больно его видеть, кто приходит сюда в дни памяти и праздники. В феврале и День Независимости. И построить ее можно только самостоятельно, для себя", – добавили волонтеры.

Они также подчеркнули, что Россия будет на украинских улицах и в домах украинцев до тех пор, пока в стене между ними и нами будут дырки. Поэтому каждый патриот должен их латать.

"Давайте ходить на Михайловскую, носить туда цветы, обнимать тех, кто приходит поплакать, молчать у портретов. Каждый из нас удерживает здесь свою личную границу между ними и нами. И она такая же важная, как и та, что на востоке", – трогательно обратились волонтеры к украинцам.

В комментариях под проникновенным постом люди поделились своими эмоциями и болью от непрекращающейся войны, которая забирает жизни лучших украинцев.

"Это наша Украинская стена плача. Вечная память!", "Все-таки на границе с Московией надо построить широкую стену, потому что от той орды не будет покоя!", "В Китае Великая китайская стена стоит тысячелетия, а наша стена должна стоять вечно: в нашей памяти, в наших сердцах!", "Периодически прихожу к Стене памяти поклониться погибшим нашим Героям, которые отдали свою жизнь за нас с вами", "Стена в душах у многих стоит прочная. Разрушить ее невозможно при жизни. Погибшие воины стоят стеной. Разрушить ее невозможно никакими соглашениями с убийцами. Она на века. Грустно. Больно", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова призвала украинцев поддержать Марш Защитников Украины, чтобы поблагодарить их за подвиги и мир в большинстве городов страны. Она также отметила, что, придя на парад, украинцы продемонстрируют России, что ей не удалось завладеть сердцами настоящих патриотов.

Ранее она проникновенно поблагодарила каждого воина за противостояние российскому агрессору и призвала всех украинцев присоединяться к акции "Благодаря тебе". Ее смысл заключается в том, чтобы при встрече военного прикладывать руку к сердцу в знак благодарности за мир.

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