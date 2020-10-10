Сеть взбудоражила странная деталь на фотографии 1900 года

Черно-белая фотография, сделанная в 1900 году, взбудоражила пользователей сети.

Как сообщает Daily Mail, внимание на старинный снимок обратили участницы форума Mumsnet (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Снимок был сделан в городе Белфаст, столице Северной Ирландии. На нем изображены 15 работниц льняной фабрики.

Комментаторы начали писать, что заметили одинокую руку на плече одной из женщин. Эта пугающая деталь смутила пользовательниц.

"У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это. Напугана теперь", – написала одна из них.

Странность не смогли объяснить тем, что за работницей стояла ее коллега, так как женщина скрестила руки на груди. Многие посчитали, что "рука выглядит так, будто появилась из воздуха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее загадочное старинное фото с ребенком озадачило сеть.