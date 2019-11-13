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13 ноября • обновлено в 10:36
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"Украинцы непобедимы!" Сеть растрогало сильное фото воина ВСУ

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Украинцев восхитило фото ветерана войны на Донбассе Вадима Мазниченко. На нем запечатлены его протезы рук и ног с патриотическими надписями.

Сильный снимок Героя опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Пост всего за два часа с момента публикации собрал 1100 лайков, десятки восторженных комментариев и около 180 репостов.

"И немного о моем богатстве", – подписал это фото ветеран войны на Донбассе Вадим Мазниченко. Невозможно не гордиться силой наших воинов", – отметили волонтеры.

Они напомнили, что Вадим ушел на фронт во второй волне мобилизации. В конце сентября 2014 года боец ​​14 батальона "Черкассы" попал под вражеский минометный обстрел вблизи поселка Старогнатовка в Донецкой области. Шесть дней Герой был в коме, потерял руку и ногу.

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Протезы ветерана войны на Донбассе

Протезы ветерана войны на Донбассе

Facebook "Повернись живим"

"И сейчас является доказательством того, что украинские воины – непобедимы! Ведь за плечами Вадима – 10-километровый Марафон морской пехоты США и участие в международных соревнованиях Invictus Games. А недавно ветеран получил орден "За мужество". И мы всегда будем очень признательны Вадиму и всем воинам, которые защищают нас от врага ценой собственной жизни и здоровья! Вместе – к победе!" – написали в посте о мужественном защитнике Украины.

В комментариях украинцы также восхитились его силой духа, патриотизмом и самоотверженностью. Они поддержали воина теплыми словами благодарности.

"Украинцы непобедимы!" Сеть растрогало сильное фото воина ВСУ

"Украинцы непобедимы!" Сеть растрогало сильное фото воина ВСУ

"Украинцы непобедимы!" Сеть растрогало сильное фото воина ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

Также украинцев восхитило фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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