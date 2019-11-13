"Украинцы непобедимы!" Сеть растрогало сильное фото воина ВСУ

Украинцев восхитило фото ветерана войны на Донбассе Вадима Мазниченко. На нем запечатлены его протезы рук и ног с патриотическими надписями.

Сильный снимок Героя опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Пост всего за два часа с момента публикации собрал 1100 лайков, десятки восторженных комментариев и около 180 репостов.

"И немного о моем богатстве", – подписал это фото ветеран войны на Донбассе Вадим Мазниченко. Невозможно не гордиться силой наших воинов", – отметили волонтеры.

Они напомнили, что Вадим ушел на фронт во второй волне мобилизации. В конце сентября 2014 года боец ​​14 батальона "Черкассы" попал под вражеский минометный обстрел вблизи поселка Старогнатовка в Донецкой области. Шесть дней Герой был в коме, потерял руку и ногу.

Протезы ветерана войны на Донбассе Facebook "Повернись живим"

"И сейчас является доказательством того, что украинские воины – непобедимы! Ведь за плечами Вадима – 10-километровый Марафон морской пехоты США и участие в международных соревнованиях Invictus Games. А недавно ветеран получил орден "За мужество". И мы всегда будем очень признательны Вадиму и всем воинам, которые защищают нас от врага ценой собственной жизни и здоровья! Вместе – к победе!" – написали в посте о мужественном защитнике Украины.

В комментариях украинцы также восхитились его силой духа, патриотизмом и самоотверженностью. Они поддержали воина теплыми словами благодарности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

Также украинцев восхитило фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

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