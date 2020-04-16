В сети вызвала ажиотаж подборка фотографий медиков Буковины, где больше всего в Украине бушует эпидемия коронавируса.

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Портреты врачей и других сотрудников больницы опубликовали на странице Черновицкой областной государственной администрации. Пост за считанные часы собрал более 340 лайков и несколько десятков комментариев со словами благодарности.

"Какие у них красивые глаза! За масками не видно их покрасневших от усталости лиц, сморщенной от жары кожи, не видно бледно-розовых губ. Только глаза. Волшебные глаза. Они общаются глазами, они смеются глазами, переживают и скорбят глазами. В реанимационном отделении приходится переживать все эмоции. К сожалению, и печаль, и горечь. К счастью, радостных мгновений больше, в разы больше. Поэтому глаза у врачей и медсестер горят. Это видно", – написали в трогательном посте.

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Также его авторы отметили, что смена у медиков в этот кризисный период длится сутки. Однако никто из них не знает точное время ее окончания из-за постоянного поступления новых больных. Поэтому людям часто приходится работать даже больше, чем 24 часа.

К тому же, для многих медработников в нынешних условиях испытанием становится и дорога на работу, поскольку они живут далеко за пределами города. А значительная часть водителей боится подвозить врачей и медсестер, зная, что они, по сути, работают в очаге эпидемии.

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

"Врачи и медсестры реанимационного отделения Глыбокской ЦРБ не просто спасают жизни, они последние, кто их удерживает на земле. Они закрывают ворота в небо. И они об этом не скажут, только глаза. Волшебные глаза", – отметил автор проникновенного текста.

В комментариях под ним украинцы также выразили благодарность и восхищение медиками, которые ежедневно борются за жизни сотен пациентов.

"Низкий поклон вам! Силы вам и здоровья! А еще, ждем чтобы государство вас поддержало, как это делают другие страны", "Спасибо вам, наши дорогие врачи! Выдержки, берегите себя, вы нам нужны", "Берегите себя. Вы нам очень нужны. Молимся за вас", "Здоровья крепкого, наши спасители", "Не только хорошие, а посмотрите сколько доброты в них", – пишут люди.

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Врачи, которые борются с коронавирусом на Буковине Facebook Черновицкой ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на украинцев произвела впечатление история о медиках Могилев-Подольской больницы на Винниччине, которые решили добровольно пойти на самоизоляцию, спасая маленького пациента с коронавирусом.