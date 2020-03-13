В эфире британского телеканала Sky News произошло необъяснимое. Папка главного секретаря Казначейства Великобритании Риши Сунака сменила цвет с красной на зеленую.

Трансляция велась в прямом эфире и не могла быть склейкой. На кадрах видно, как чиновник выходит из здания с красным кейсом в правой руке. Через некоторое время он заходит за припаркованный автомобиль, после чего вновь появляется в объективе камеры с папкой зеленого цвета.

Позже Сунака уже выходил из резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-Стрии, 10 и показывал тот же самый кейс и он снова был красного цвета.

Риши Сунака

В соцсетях недоумевали, как это произошло и отмечали в Twitter чиновника, чтобы тот дал объяснение. Пока Сунака никак не комментировал "магический" инцидент.

Риши Сунака и красная папка

Красная папка

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