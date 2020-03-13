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13 марта • обновлено в 11:54
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Сеть озадачила папка чиновника, сменившая цвет в прямом эфире

2.5т
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В эфире британского телеканала Sky News произошло необъяснимое. Папка главного секретаря Казначейства Великобритании Риши Сунака сменила цвет с красной на зеленую.

Трансляция велась в прямом эфире и не могла быть склейкой. На кадрах видно, как чиновник выходит из здания с красным кейсом в правой руке. Через некоторое время он заходит за припаркованный автомобиль, после чего вновь появляется в объективе камеры с папкой зеленого цвета.

Позже Сунака уже выходил из резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-Стрии, 10 и показывал тот же самый кейс и он снова был красного цвета.

Риши Сунака

Риши Сунака

В соцсетях недоумевали, как это произошло и отмечали в Twitter чиновника, чтобы тот дал объяснение. Пока Сунака никак не комментировал "магический" инцидент.

Риши Сунака и красная папка

Риши Сунака и красная папка

Красная папка

Красная папка

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка Тори Парено опубликовала в сети трюк, в котором создается иллюзия словно ее руки проходят друг сквозь друга.

Ранее в сети разгорелся спор вокруг новой оптической иллюзии. Люди спорили о цвете кроссовок.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Великобритания
Тег
соцсети
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Emа Ol
Emа Ol
Акопян нервно курит в углу.
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