Сеть напугал "призрак" на спортплощадке: нашумевшее видео

Видео, зафиксировавшее, как пустой тренажер двигается сам по себе, стало вирусным, напугав многих пользователей сети.

Ролик, который был снят в Индии, в городе Джханси, штат Уттар-Прадеш, привлек внимание сотрудников полиции, и они решили найти причину странного явления (видео размещено в конце страницы).

Многие пользователи сети эмоционально отреагировали на видеоролик. Некоторые отметили, что у них кровь стынет в жилах от увиденного, другие с юмором отнеслись к ситуации, пошутив, что призраки тоже хотят оставаться в форме.

Видео @KeeraatShharma

А актер Болливуда Вивек Оберой заявил, что эти тренажеры движутся по инерции, так как ранее ими кто-то уже воспользовался. "Не надо говорить, что на видео призрак. Это просто пранк, который разыграли, чтобы осквернить репутацию парка", – цитирует его The Sun.

Впрочем, в итоге полицейские объяснили, что на тренажеры было нанесено слишком много смазывающего вещества, из-за чего механизм продолжал работать даже после того, как им переставали пользоваться.

Видео @jhansipolice

Видео @jhansipolice

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