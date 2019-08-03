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Сестрам 102 и 107 лет: долгожительницы раскрыли свой необычный секрет

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Женщина, которая праздновала свой 107-й день рождения в среду, 31 июля, считает главным секретом долгой жизни одиночество.

Луиза Синьор, которая живет в Бронксе в Нью-Йорке, придерживается здорового питания и регулярно занимается спортом, пишет CNN.

При этом долгожительница считает, что настоящая причина, по которой она живет уже более века, заключается в том, что она никогда не вступала в брак.

Женщина отметила 107-летие

Женщина отметила 107-летие

CNN

Луиза Синьор

Луиза Синьор

CNN

Новости
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"Если у них есть упражнение, я делаю упражнение. Если они танцуют, я танцую. Я все еще немного танцую. После обеда я буду играть в бинго, поэтому у меня был насыщенный день", - рассказала Синьор журналистам.

"Я думаю, что секрет моего 107-летия в том, что я никогда не была замужем. Моя сестра говорит: "Я бы никогда не выходила замуж".

Примечательно, что сестре этой женщины 102 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница новозеландского города Мосгил, регион Отаго, Мюриэль Барбара, которой 22 мая исполнилось 100 лет, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.

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Место
США
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