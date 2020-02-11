Сестра Поклонской стала "большой шишкой" в Крыму: в сети смеются

Сестра нелегитимного депутата Госдумы России, бывшего "прокурор" Крыма Натальи Поклонской Елена Осадчая получила должность в аннексированном Крыму.

По сообщениям местных СМИ, теперь будет руководить населенным пунктом Уютное Сакского района.

Наталья Поклонская с сестрой "РБК"

До этого сестра Поклонской работала в компании "Черноморнефтегаз" на руководящих должностях. Она была заместителем директора, а затем возглавила департамент по управлению персоналом и общим вопросам.

В сети уже высмеяли новое назначение родственницы "няш-мяш". В частности, украинский блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале с иронией отреагировал на данную информацию.

"Сестра Няши Поклонской – Елена, по мужу Осадчая – теперь большая шишка в оккупированном Крыму", – смеется он.

По его словам, возможно, для Поклонской также найдется какая-то "будка в управлении".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская назвала "дикарями" активистов, демонтировавших мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе.

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