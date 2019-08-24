Кілька років тому моя країна взяла у руки зброю, щоб захистити себе.

Кілька років тому нова Україна зіткнулася з вибором: захистити себе - чи опинитись в повній залежності від багатолітнього ворога.

І моя країна обрала незалежність.

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Ця незалежність окроплена кров'ю. Ця незалежність оплачена смертями тисяч українців. І по одній землі зі мною ходять десятки та сотні тисяч тих, хто виборював ії під російськими кулями. І я розумію, що живу у великі часи.

Сьогодні той день, коли вся країна говорить своїм захисниками - дякую. І я до них приєднуюся.

З Днем Незалежності, країно! Дякую твоїм захисникам!

Смерть ворогам!

І...

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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