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Серж Марко
Серж Марко
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Ця незалежність окроплена кров'ю

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Кілька років тому моя країна взяла у руки зброю, щоб захистити себе.

Кілька років тому нова Україна зіткнулася з вибором: захистити себе - чи опинитись в повній залежності від багатолітнього ворога.

І моя країна обрала незалежність.

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Ця незалежність окроплена кров'ю. Ця незалежність оплачена смертями тисяч українців. І по одній землі зі мною ходять десятки та сотні тисяч тих, хто виборював ії під російськими кулями. І я розумію, що живу у великі часи.

Сьогодні той день, коли вся країна говорить своїм захисниками - дякую. І я до них приєднуюся.

З Днем Незалежності, країно! Дякую твоїм захисникам!

Смерть ворогам!

І...

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

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Автор
Серж Марко Серж Марко
Темы
День Независимости Парад на День Независимости
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
Источник
Источник: Facebook Сержа Марко
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