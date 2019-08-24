Кілька років тому моя країна взяла у руки зброю, щоб захистити себе.
Кілька років тому нова Україна зіткнулася з вибором: захистити себе - чи опинитись в повній залежності від багатолітнього ворога.
І моя країна обрала незалежність.
Ця незалежність окроплена кров'ю. Ця незалежність оплачена смертями тисяч українців. І по одній землі зі мною ходять десятки та сотні тисяч тих, хто виборював ії під російськими кулями. І я розумію, що живу у великі часи.
Сьогодні той день, коли вся країна говорить своїм захисниками - дякую. І я до них приєднуюся.
З Днем Незалежності, країно! Дякую твоїм захисникам!
Смерть ворогам!
І...
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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