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Серый или розовый? Сеть сводит с ума новая оптическая иллюзия

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В сети разгорелся спор вокруг новой оптической иллюзии. На сей раз люди спорят, какого же цвета кроссовок.

Одни видят его серым с зелеными шнурками, а другие – розовым с белыми шнурками. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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В сети отмечают, что по воспринимаемым цветам можно судить о мышлении человека. Так серо-зеленая расцветка говорит о доминирующем левом полушарии. Оно отвечает за логическое мышление. Кто видит бело-розовый цвет — имеют доминирующее правое — творческое полушарие.

Ученые считают, что данное утверждение о полушариях — всего лишь миф.

Серый или розовый? Сеть сводит с ума новая оптическая иллюзия

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски будто колышутся на ветру.

На самом деле изображение статично, а колоски нарисованы на стене.

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