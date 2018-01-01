"Серп и молот, смерть и голод": С14 разрисовали советский памятник в Днепре

Представители движения "С14" в Днепре облили красной краской недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, которые погибли за установление советской власти в Екатеринославе" в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На памятнике и прилежащей территории написали: "Позор", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", а фамилии погибших комиссаров указали красной краской.

"С14" взяло на себя ответственность за акцию протеста. Ее приурочили ко дню рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры.

В марте прошедшего года местные жители собирали подписи под петицией для демонтажа памятника. Он находится на улице Каруны.

Как сообщал "Обозреватель", 1 января по Украине пройдет марш в честь дня рождения Бандеры. Полиция приняла меры предосторожности.