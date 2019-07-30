"Сериалы и ток-шоу": стало известно, что покажет русскоязычный канал Зеленского

Создание в Украине государственного русскоязычного канала, о котором заявили в Офисе президента Владимира Зеленского, позволит обратиться к целевой аудитории в Крыму и на Донбассе.

Об этом рассказал в эфире ObozTV государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко. По его словам, на новом канале будет больше развлекательного контента – сериалов и ток-шоу.

Биденко напомнил, что в Украине действует закон о государственном иновещаниеи и уже существует канал UATV.

"Законом предусмотрено вещание 50% на английском языке, 50% – на других языках. Сегодня, например, UATV вещает на английском 50%. Другие 50% разделены между русским, украинским, арабским и крымскотатарским", – обратил он внимание.

Отделение русскоязычного канала, по словам чиновника, станет продолжением реформы иновещания.

"Речь идет о том, чтобы создавать несколько видов вещания для разных целевых аудиторий. Одно из них – русскоязычное. В первую очередь, ориентированное на Крым и на восток Украины – зону ООС, "серую зону" и далее", – подчеркнул он.

В качестве примера Биденко привел телеканалы BBC и BBC International.

По его мнению, по такому же принципу можно создать UATV International – англоязычный канал про Украину – и отдельно обеспечить русскоязычное вещание на восток страны.

"С целевой аудиторией нужно говорить на языке, к которому она привыкла. Например, реклама продукции для испаноязычного населения США идет на испанском языке… Это нормальная практика. Это облегчение контакта, облегчение доступа к аудитории. Одновременно это дает возможность создать у аудитории определенную лояльность к бренду и потом постепенно переходить на украинский язык", – объяснил представитель Мининформа.

Биденко также отметил, что на UATV преимущественно информационно-новостной контент. А на новом канале предполагается его расширить.

"Поскольку будут смещаться ориентиры на аудиторию украинскую, но русскоязычную, нужно добавлять развлекательный контент. Это могут быть как сериалы, так и ток-шоу", – предложил он.

Пока на канале UATV нет отдельных полноценных языковых версий shutterstock.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Инициатива моментально вызывала шквал критики и возмущения со стороны Кремля и прокремлевских пропагандистов. Спикер МИД России Мария Захарова пришла в ярость и написала в своих соцсетях о "безумии происходящего".

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