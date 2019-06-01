Колись на одному благодійному заході від Українського Католицького Університету владика Борис Ґудзяк мав промову. І у ній червоною ниткою повторював присутнім одну тезу "НЕ НАРІКАЙТЕ"! Здавалося б, прості слова, але в них захований глибокий сенс.

Бо й дійсно, ми дуже часто гнівимо Бога своїми наріканнями, коли нам здається, що у нас справи геть зовсім кепсько.

Це Сергій Тулюпа. Вчитель математики. Доброволець. Морпіх. Потрапив під обстріл. Поки не ходить. Поки не бачить. Поки ще має осколки. І він НЕ НАРІКАЄ. Він приїхав з побратимами на концерт і щиро сміявся. Мріє якомога швидше відновитися і повернутися у свою бригаду.

Придивіться до цього чоловіка і зрозумійте, що ваші клопоти, іноді, це просто тимчасовий дискомфорт, а не серйозна проблема. І не нарікайте, друзі! НЕ НАРІКАЙТЕ.

У травні місяці ми купували колеса для Айдару, пальне для Ангелів Тайри, набої для снайперів з Кременчука і Краматорська, підсобили волонтерам, які провідують наших полонених, добрали трохи підсумок для бійців 8 полку, забезпечили виробництво 3000 перехідників на міни 82мм для стрільби з РПГ та придбали пару ПНБ для водіїв 55 бригади.

Загалом у травні було витрачено 381 715 грн.

За 5 місяців 2019 року загальна сума освоєних на допомогу Армії коштів - 2 667 807 грн.

Щира дяка усім, хто допомагає! Хлопці боронять нас, ми допомагаємо їм! Все логічно!

Рахунки активні.

Працюємо, панове!

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