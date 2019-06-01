Колись на одному благодійному заході від Українського Католицького Університету владика Борис Ґудзяк мав промову. І у ній червоною ниткою повторював присутнім одну тезу "НЕ НАРІКАЙТЕ"! Здавалося б, прості слова, але в них захований глибокий сенс.
Бо й дійсно, ми дуже часто гнівимо Бога своїми наріканнями, коли нам здається, що у нас справи геть зовсім кепсько.
Це Сергій Тулюпа. Вчитель математики. Доброволець. Морпіх. Потрапив під обстріл. Поки не ходить. Поки не бачить. Поки ще має осколки. І він НЕ НАРІКАЄ. Він приїхав з побратимами на концерт і щиро сміявся. Мріє якомога швидше відновитися і повернутися у свою бригаду.
Придивіться до цього чоловіка і зрозумійте, що ваші клопоти, іноді, це просто тимчасовий дискомфорт, а не серйозна проблема. І не нарікайте, друзі! НЕ НАРІКАЙТЕ.
У травні місяці ми купували колеса для Айдару, пальне для Ангелів Тайри, набої для снайперів з Кременчука і Краматорська, підсобили волонтерам, які провідують наших полонених, добрали трохи підсумок для бійців 8 полку, забезпечили виробництво 3000 перехідників на міни 82мм для стрільби з РПГ та придбали пару ПНБ для водіїв 55 бригади.
Загалом у травні було витрачено 381 715 грн.
За 5 місяців 2019 року загальна сума освоєних на допомогу Армії коштів - 2 667 807 грн.
Щира дяка усім, хто допомагає! Хлопці боронять нас, ми допомагаємо їм! Все логічно!
Рахунки активні.
Працюємо, панове!
Гривні
ПриватБанк
Номер картки 5168 7420 6353 7207
Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).
№ рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Притула Сергій Дмитрович
ІПН 2975800618
USD
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489527
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK NEW YOURK, USA
SWIFT CODE: CHASUS33
Correspondent account 0011000080
EUR
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489444
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Correspondent account acc № 400 8867004 01
IBAN - ua703052990005168742060489444
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.