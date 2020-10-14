Сергей Гусовский: 'Экономический прагматизм – рецепт единства и процветания Украины'

Сергей Гусовский – депутат Киевсовета, предприниматель, ресторатор, участник кулинарного шоу "Адская кухня". Таким одного из кандидатов в мэры Киева знает большинство активных украинцев. Но не всем известно, что именно депутатская группа "Киевская команда", которую возглавляет Сергей, помогла спасти Андреевский спуск от отеля-монстра, Почтовую площадь – от разрушения археологического слоя уникальных находок, а столичный бюджет – от хаотического распределения денег через "своих" депутатов. Как замечает сам политик, участие в шоу осталась в пределах телевизионного проекта, а в политике и бизнесе он склоняется к рутинной кропотливой работы.

В интервью OBOZREVATEL Сергей Гусовский четко очертил, в каком направлении должна развиваться столица и каким должно быть настоящее самоуправление – без "приколов" и "хайпа".

– Что важнее: "люди важны", рестораны важны, должность мэра? Кто-то идет во власть, чтобы защитить свой бизнес, кто-то откровенно говорит об амбициозных планах и политическое карьере. В вашей стратегии что самое существенное?

– Важны люди? Бесспорно, важны! Важны предприятия? Да, конечно, там работают люди, которые кормят свои семьи. В "Ресторанах Гусовского" не одна сотня работников, и это наша социальная ответственность. За кем будет должность – будущее покажет. Но в глобальном смысле важны время и выбор!

– Какой выбор вы предложите столицы?

– Бесспорно, город имеет право на самоопределение – каким ему быть. Община не должна ни полностью, ни хотя бы частично зависеть от того, что скажет президент или его окружение. Есть самоуправляемая составляющая, которая в каждом городе и в мире вообще является неотъемлемой частью современного управления. Где могут быть уникальные конструкции. Например, Washington DC – это не город. Это District of Columbia (округ Колумбия). В столице США все административные функции вынесены на отдельную территорию, где действуют свои правила, но и там есть самоуправление.

– Спрошу как у ресторатора: не истек ли за 5 лет срок годности блюда "Сергей Гусовский"?

– Вот именно как ресторатор я могу сказать, что хорошее вино с годами становится лучшим. Так же и с выдержанными сырами, которые становятся вкуснее за определенное время. Есть блюда, которые надо принимать сразу. А есть те, которые приобретают качества впоследствии. Поэтому могу утверждать: время важно. Учитывая развитие столицы, считаю, что в последние годы время тотально упущено.

– Вы в Киевском городском совете с 2014 года. Оцените свою эффективность как представителя общины, который защищал (не защищал) интересы киевлян. Ведь не обязательно быть мэром, чтобы быть полезным?

– За это время мы сформировали классную, действенную команду. Несмотря на то, что постоянно были в оппозиции, имеем ряд достижений. Поясню на примерах, которые поймет каждый в столице. Начнем с Андреевского спуска. Помните историю с отелем, который должен был появиться напротив музея Булгакова? Застройщик начал возводить здоровенную многоэтажку в центре исторического квартала. Появление очередного монстра разрушило бы восприятие спуска! Мы остановили это строительство, и хочу подчеркнуть, как это было сделано, ведь это прекрасная иллюстрация сотрудничества с обществом. Люди собрали подписи против строительства. А мы юридически эту инициативу выписали как проект решения Киевского городского совета, и депутаты за него проголосовали. Мы тогда были в оппозиции, но смогли выполнить свою прямую обязанность – реализовали волю общины. Конечно, это не конец истории и надо определяться, что делать дальше со зданием, где уже возвели несколько этажей, но эти первые шаги спасли туристическую привлекательность исторической улицы.

Или же Почтовая площадь. Когда там начали строительные работы подземного торгового центра, стало понятно: есть риск потерять археологические объекты времен Киевской Руси. Еще в советское время, при прокладке линии метрополитена, были обнаружены первые находки. Даже тогда власти хватило понимания изменить проект строительства, чтобы сохранить памятники, как результат – станция уникальна, ведь ее платформа шириной 7 метров, а нормой для Киева является 10. Тогда вмешались минимально, то кто же сейчас имеет право уничтожать уникальный объект ? Вот мы и отреагировали. Археологическую находку –улицу XII века – удалось спасти. А ведь как раз территория, где тянули языческих идолов и сбрасывали в Днепр, место, где крестили Русь. Является ли оно сакральным? Никаких сомнений! Понятно, что надо было останавливать строительные работы и перерабатывать проект, там еще много неисследованных участков. Вполне вероятно, что в дальнейшем там появится музей.

Были воплощены и другие наши инициативы. Например, целые баталии развернулись вокруг бюджетного регламента. По сути, мы разработали четкий алгоритм формирования сметы города. А до того это была бы черная дыра: департамент финансов и департамент экономики КГГА решают все между собой, а затем готовый документ выносится на комиссию Киевсовета. В то же время даже не было реестра бюджетных запросов, и все делалось вручную. Именно поэтому депутаты из большинства получали финансирование проектов, а оппозиция оставалась за бортом. Теперь такие решения принимаются значительно прозрачнее и можно своевременно повлиять на их качество.

Еще один пример. Была безумная борьба за восстановление подлинного самоуправления. Речь идет о возвращении районных советов. Удалось даже достичь поддержки Киевсовета! Но потом мэр наложил на это решение вето, тем самым фактически заблокировал реальный процесс децентрализации в столице. Кстати, вы в курсе, кто назначает председателей райадминистраций Киева? Президент Украины! И это лишь один из примеров абсурда. Почему важны районные советы? Потому что 120 депутатов городского совета не могут удовлетворить потребности 4 миллионов киевлян, ведь на одного избранника выпадает 25 тысяч жителей. А европейская практика – от 2,5 до 6 тысяч жителей должны иметь своего депутата. И заседать эти представители имеют не на Крещатике, 36, а в своих районах и знать проблемы, потребности, запросы людей.

Уже многие киевляне почувствовали удовольствие от реализации проектов из так называемого Общественного бюджета города. Но это лишь 170 млн гривен, при том, что весь бюджет города – почти 60 млрд. Следовательно, людям дали "поиграть" с 0,3% от общего объема средств Киева!

– Вы упомянули, что президент назначает глав райадминистраций, и я предлагаю вернуться к теме, которую в СМИ активно обсуждали год назад. Тогда окружение президента искало законных оснований, как "избавиться" Виталия Кличко. Речь шла о двух должностях, которые занимает один человек – председатель КГГА и мэр. С одной стороны, говорили о законодательных и исполнительных функциях различных органов столичной власти. Но сегодня о дискуссии забыли, выбираем мэра, а вопрос остается открытым: какая вертикаль власти в пределах децентрализации имеет право на существование?

– Вспомним, как переводится с английского "рolicy"? Политика. И есть слово "рolitics", которое в переводе также политика. Но есть принципиальная разница: "рolitics" – это как раз то, что происходило с попытками смещения председателя КГГА. А другой термин означает правила, и они довольно просты. Вот есть депутаты, которые принимают различные решения, и, соответственно, у них должен быть исполнительный орган, управленческая структура, которая воплощает эти решения в жизнь. То есть глава этой структуры, как и вся структура, должны быть подчинены депутатам. Точка! А сегодня КГГА зависимая от президента. Поэтому это совершенно искаженная форма управления городом, и в Украине это единственный такой пример. Вслушайтесь в само название: исполнительный орган Киевского городского совета – Киевская городская государственная администрация. Чью волю этот орган выполняет? Безусловно, должны быть изменения в Законе "О столице". Чтобы не президент своей волей назначал председателя КГГА. Мэр должен быть полноценным руководителем исполнительного органа, и должны быть восстановлены районные советы.

И в оживленных дискуссий относительно должности и роли префекта. Фактически это должно быть некий председатель юридического офиса, который проверяет законность принятых решений города. Потому что столичные функции должны выполняться при любых условиях. Если префект видит нарушения, он обращается в суд, приостанавливает такое решение и дает время на исправление ошибок. Префекты оправданы также на уровне областных администраций, но не более. Потому что плодить чиновников на уровне каждого ОТГ – не имеет смысла!

– Другое уникальное явление для Украины – Киевская агломерация. Два больших круга городов-спутников не вписываются в понятие "область", "район". По вашему мнению, это формирование должно получить отдельный орган управления? Потому что потребности Киевской области, Киева и агломерации иногда различаются, до сих пор нет общей стратегии "соседства".

– Во-первых, нужен Закон "О агломерации". И, вспоминая инициативы нашей команды, хочу обратить внимание на идею создания ассоциации "Киевская агломерация" – некоего формата добровольного объединения, площадки для диалога. Здесь снова пример неудачных действий КГГА. Глав городов, расположенных вокруг Киева, не пригласили к диалогу, а фактически испугали, что их заставят действовать исключительно в интересах столицы, и потенциальные члены этой ассоциации моментально потеряли интерес к ней. Но такая экосистема должна существовать по четко установленным правилам. И есть примеры, как это наладить. Агломерация Парижа – там более 100 городов-субъектов! Дело в том, что есть необходимость совместного финансирования целого ряда вопросов. Вспомните, кого обслуживает Бортническая станция аэрации? Только Киев? Нет! А платит за нее только Киев. На миллионах новых квадратных метров вокруг столицы уже пользуются коммуникациями города. Маятниковая миграция – это более 600 тысяч людей, которые ежедневно приезжают в Киев. Транспортное сообщение хаотичное и перегружено. Это все то, что не урегулировано сейчас, но может быть урегулировано Законом "О агломерации".

Актуальность вопроса объясню и на другом примере. Вот есть село Погребы в Броварском районе. Если у жителя этого села, который живет фактически всего в 2 км от Троещины, случится инсульт, его повезут в Бровары. Но если бы человека отвезли в Киевскую больницу скорой помощи, шансов оказать помощь оперативно было бы значительно больше. Дистанция меньше, дорога лучше. И о таких вещах город должен договориться с пригородом. Это все можно скоординировать, когда есть видение и инструменты сотрудничества.

– Вы упомянули о маятниковой миграции. Действительно, столицу каждое утро просто-таки "атакуют" более 2000 пригородных маршруток. А в течение дня они делают 10 000 въездов. Это перегружает город, а еще учтите внутренние факторы, которые провоцируют заторы, и, как следствие, город постоянно в "красном состоянии". Каким вы видите решение проблемы?

– На самом деле избавиться от пробок можем достаточно простыми решениями. Вот, например, "электронный билет" действует только в метро и муниципальном наземном транспорте, но не в маршрутках. Почему бы не обязать перевозчиков тоже установить валидаторы и принимать этот билет? Мы же понимаем, что такое неконтролируемый оборот наличных денег. Почему этот пример важен, потому что городской транспорт может стать привлекательным для большинства владельцев автомобилей, когда он будет качественным и удобным, и в результате – не будет убыточным. Сейчас пассажира "с деньгами" подбирает маршрутка. Киевпастрансу же остаются льготники. Водитель принимает деньги во время управления маршруткой, дает остальные... Здесь речь идет не только об обороте наличных денег. Дело еще и в опасности для пассажиров!

– А другие аспекты? Эвакуаторы себя не оправдали. Перехватывающие паркинги отдают под застройку для ТРЦ, изменение организации движения не сработало, и штрафы водителей не слишком пугают. Что делать?

– Город сейчас в хаотическом состоянии, и о развитии речь не идет. Нужны изменения в подходе. Вы упоминали обновленную редакцию Стратегии развития города Киева до 2025 года. Так вот, если перечитаете ее, там о левом береге упомянуто лишь дважды! Первый раз в контексте необходимости создания коммунального предприятия, которое будет заниматься бездомными. Второй раз – когда речь идет о реорганизации трамвайных сетей. Все. Ни слова о проблеме пересечения мостов утром и вечером значительной частью жителей левобережья! На левом берегу города есть неистовый недостаток рабочих мест. Поэтому если не преодолеть этот дисбаланс, никакие новые мосты нас не спасут. К тому же их строительство тяжеловато для бюджета города.

Современные тенденции в Европе, США по обеспечению комфортной жизни предусматривают определенную локализацию. Удовлетворение потребностей человека должно быть реализовано в радиусе 15 минут доступности вокруг места проживания. Работа, магазин, учебные заведения для детей, поликлиника, тренажерный зал и тому подобное. Если это так, исчезает необходимость в автомобиле. Конечно, машину можно арендовать для отдыха в выходной день или иной потребности, но в ежедневных заботах она перестает быть нужной.

Кроме проблемы некачественной Стратегии Киева, хотел бы обратить внимание и на тотально устаревший Генплан города. Он был принят в 2002 году и разработан на перспективу до 2020 года. Нового Генплана за эти годы так и не разработали. Поэтому вместо устойчивого развития столицы имеем сплошной хаос, из которого пользуются только застройщики.

– Относительно баланса между интересами бизнеса и потребностями города. Во время первой волны суровых карантинных ограничений вы были на стороне власти или бизнеса, в частности рестораторов?

– Нужно быть на стороне здравого смысла и принимать качественные решения. Пусть суровые, но корректные для всех. Помните, когда почти без предупреждения остановили метрополитен. Тогда люди полностью заполнили троллейбусы и трамваи, и риск распространения вируса только повысился. Нью-Йорк даже в трудные времена не останавливал метро. Поэтому я за качественные управленческие решения и против нерадивых проб и экспериментов. Просто вспомните закрытие парков. Иначе, как неуместной, такую инициативу не назовешь! Бессмысленно ограничивать работу предприятий вообще опасно. Нельзя оставлять людей возможности работать. Конечно, надо соблюдать санитарные нормы, а за их нарушение нести ответственность. Но должно храниться определенный ритм жизни!

Касательно ресторанов. Мы тоже вынуждены были принимать решения, которые убыточны для бизнеса, чтобы только не подвергаться постоянным проверкам от различных контроллеров. Это я сейчас о паевых взносах за летние площадки. Городские власти проанонсировали, что в этом году такую плату отменят. Но официальное решение долго не принималось. Между анонсом и его воплощением прошло несколько месяцев. И многие предприниматели, чтобы избежать штрафных санкций и возможных проблем, оплатили этот вклад. Теперь, вероятно, платеж зачислят на следующий год. И фактически во время кризиса бизнес умножал убытки из-за проволочек с принятием обещанных решений.

– "За будущее" отправляет вас на мэра, чтобы подняли качество жизни в столице. Есть понимание, как исправлять все эти ошибки и промедления, которые мы с вами обсуждаем? Какая стратегия партии по развитию Киева? Какая стратегия взаимодействия с бизнесом?

– После слов должно быть своевременная действие. Все документы, о которых шла речь (законы "О столице", "О агломерации", Стратегия развития Киева, Генеральный план и другие) нужно принимать незамедлительно! Помимо того, текущие потребности горожан нужно решать вовремя. Этому точно будет способствовать восстановление райсоветов и райисполкомов. А касательно взаимодействия с предпринимателями, то обратите внимание, что сегодня в Киеве есть около 2 тысяч коммунальных предприятий. Вероятно, половина в состоянии ликвидации. А что это значит? Там есть бухгалтер, директор, отчеты подают, деньги получают. Поэтому нужно поставить точку и забыть. О действующих КП должен быть пристальный разговор. Безусловно, нужны такие КП, как "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс". Но разве нужны такие динозавры, как городской и целых десять районных "Зеленстроев"?! Зачем они? Есть же департамент городской администрации, которой занимается этим направлением, он должен объявить тендер, определить исполнителей среди местных предпринимателей. Они лучше, быстрее и эффективнее справятся с задачей. Конкуренция это всегда хорошо. И город не должен ее искажать. А все эти коммунальные предприятия как раз и олицетворяют искаженную конкуренцию. Город не должен быть предпринимателем, он должен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить качественный сервис!

– Помогут ли эти выборы поставить точку в реорганизации жизнедеятельности городов, в реформе децентрализации и передаче полномочий самоуправлению?

– От нашей политической силы более 27 тысяч кандидатов участвуют в местных выборах по Украине. Уверен, это лучшее подтверждение готовности людей менять жизнь вокруг себя. Вот это реальная децентрализация – стремление брать ответственность и решать вопросы своих общин. Отсутствие апатии поможет перейти от хаоса к качественным конструктивным изменениям в нашей стране. И в дальнейшем, я надеюсь, будет переформатирован функционал правительства, функционал центральной власти. Потому что страна не равна государству. Страна – это прежде всего люди, а государство – организация, которую снимают люди и ожидают качественные услуги: безопасность, правосудие, здравоохранение и другие. Уверен, что для такой пестрой страны, как наша, децентрализация и экономический прагматизм – рецепты единства и процветания.