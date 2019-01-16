Серьезный уровень опасности: спасатели забили тревогу из-за погоды в Украине

В среду, 16 января, в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится значительная возможность схода лавин.

О 3-м уровне опасности предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, подчеркивая, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Согласно данным Укргидрометцентра, в Украине будет облачная с прояснениями погода, на западе страны пройдет мокрый снег с дождем.

Лавина в горах

Так, в западных областях ночью температура воздуха будет до -4 градусов, днем столбики термометров покажут до +3 градусов.

На севере и в центре прогнозируется от -9 до -7 градусов мороза, днем будет тоже морозно — до -3 градусов.

В восточной части ночью синоптики прогнозируют морозы до -8, а днем температура будет в пределах до -3 градусов.

На юге страны ночью тоже морозно — до -8 °С, днем потеплеет — температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

В Киеве 16 января ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Ночью столбики термометра покажут от -5 до -7 градусов мороза, днем будет от -3 до -1 градуса.

Отметим, что на курортах Египта температура воздуха колеблется в пределах 20-22 градуса выше ноля.

Напомним: согласно прогнозам синоптиков на Крещение, 19 января, в Украине ожидается небольшой мороз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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