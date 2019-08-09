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"Сережа заплакал за побратимов": волонтер растрогала сеть историей о раненом бойце ВСУ

1.2т Читать материал на украинском

Волонтер Наталья Юсупова рассказала о том, как раненым бойцам тяжело переживать новые потери ВСУ на Донбассе во время "хлебного перемирия".

Она пообщалась с одним из Героев прямо в Киевском центральном военном госпитале и поделилась на личной странице в Facebook его криком души.

"Зашли мы к Сереже, он во время так сказать перемирия получил тяжелейшее ранение. Ноги, руки, живот, живого места нет. Мы зашли, и девчонки начали плакать. И Сережа заплакал. За побратимов, за все что на войне происходит. "Там настоящая война, по ТВ вам этого не показывают", – процитировала Юсупова слова воина.

Раненый боец ВСУ

Раненый боец ВСУ

Facebook Натальи Юсуповой

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"Погибают , получают ранения и нет конца и края этому. Я отвернулась к окну, шестой год я в этой палате, одни сменяют других. Еду домой, а народ веселится. В одной стране, две разных жизни. Кто скажет, когда закончится эта война?" – эмоционально завершила она пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юсупова написала, что в действительности никакого перемирия в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе нет. Ведь всего за несколько дней в первой половине июля в Киев прибыло два борта с тяжелоранеными защитниками Украины.

Также волонтер призвала украинцев помочь раненым бойцам, которых привозят в Киевский госпиталь. По ее словам, защитники поступают в крайне тяжелом состоянии: у них оторваны ноги, руки, Герои переносят ампутации.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Наталья Юсупова
Место
Украина
Теги
ВСУ Киевский центральный военный госпиталь
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филипп филипыч
филипп филипыч
1. чувак пошел по контракту на войну. никто не заставлял. 2. когда закончится война спросите у янины соколовой. она всех гонит на фронт. ей окончание не нужно.
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