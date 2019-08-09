Серебряная голова Вурдалака: ССО показали новые знаковые шевроны

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины утвердил нарукавный знак командования Сил специальных операций ВСУ.

Речь идет об образцах для парадного, парадно-выходного и повседневного обмундирования в виде темно-серого геральдического щита, сообщается на странице командования ССО ВСУ в Facebook.

"Серебряная голова Вурдалака с золотыми глазами олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках – нейтрализованный враг. То есть глава ССО решает, какой враг уничтожается, какой нейтрализуется. Стрелы являются молниеносной опасностью, которая уничтожена. По легенде казаки-характерники, которые могли превращаться в волков, могли ловить руками или отражать стрелы", – разъясняют символику нового знака в ССО.

Нарукавный знак командования ССО ВСУ Facebook командования ССО ВСУ

Утвержденный шеврон с Вурдалаком для ССО ВСУ Facebook командования ССО ВСУ

Кроме того, в основе, в середине нарукавного знака размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО – князя Святослава Храброго.

В целом компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков-характерников до современности, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными военными подразделениями ССО ВСУ.

Украинцы в комментариях выразили восторг глубоким символизмом шевронов и оценили отсылки к знаковым моментам украинской истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг ССО ВСУ. На эмблеме и флаге изображен шагающий волк серебряного цвета, подпоясанный золотым поясом-наузом, на фоне венка из лавровых листьев серебряного цвета.

В центре нижней части венка помещен также двузуб серебряного цвета – княжеский знак Святослава Храброго. Под нижней частью венка полукругом размещена лента золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго: "Іду на Ви".

Геральдист Алексей Руденко рассказал, что для создания символики ССО ВСУ специалисты тщательно исследовали древнюю украинскую историю, а также легенды о волках-оборотнях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал