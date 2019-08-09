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Серебряная голова Вурдалака: ССО показали новые знаковые шевроны

1.1т Читать материал на украинском

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины утвердил нарукавный знак командования Сил специальных операций ВСУ.

Речь идет об образцах для парадного, парадно-выходного и повседневного обмундирования в виде темно-серого геральдического щита, сообщается на странице командования ССО ВСУ в Facebook.

"Серебряная голова Вурдалака с золотыми глазами олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках – нейтрализованный враг. То есть глава ССО решает, какой враг уничтожается, какой нейтрализуется. Стрелы являются молниеносной опасностью, которая уничтожена. По легенде казаки-характерники, которые могли превращаться в волков, могли ловить руками или отражать стрелы", – разъясняют символику нового знака в ССО.

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Нарукавный знак командования ССО ВСУ

Нарукавный знак командования ССО ВСУ

Facebook командования ССО ВСУ

Утвержденный шеврон с Вурдалаком для ССО ВСУ

Утвержденный шеврон с Вурдалаком для ССО ВСУ

Facebook командования ССО ВСУ

Кроме того, в основе, в середине нарукавного знака размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО – князя Святослава Храброго.

В целом компоновка элементов нарукавного знака символизирует преемственность боевых традиций от воинов времен князя Святослава Храброго и казаков-характерников до современности, а также целеустремленность, настойчивость и решительность при выполнении задач по руководству подчиненными военными подразделениями ССО ВСУ.

Украинцы в комментариях выразили восторг глубоким символизмом шевронов и оценили отсылки к знаковым моментам украинской истории.

Серебряная голова Вурдалака: ССО показали новые знаковые шевроны

Серебряная голова Вурдалака: ССО показали новые знаковые шевроны

Серебряная голова Вурдалака: ССО показали новые знаковые шевроны

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг ССО ВСУ. На эмблеме и флаге изображен шагающий волк серебряного цвета, подпоясанный золотым поясом-наузом, на фоне венка из лавровых листьев серебряного цвета.

В центре нижней части венка помещен также двузуб серебряного цвета – княжеский знак Святослава Храброго. Под нижней частью венка полукругом размещена лента золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго: "Іду на Ви".

Геральдист Алексей Руденко рассказал, что для создания символики ССО ВСУ специалисты тщательно исследовали древнюю украинскую историю, а также легенды о волках-оборотнях.

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Место
Украина
Теги
Силы специальных операций ВС Украины Вооруженные силы Украины
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Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Это голова Вовкулака. Вурдалак- это другое.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Чем не чепушилей организация тем страшней эмблемы,у африканцев самые страшные,вы на втором месте убогие.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бабаев Бабай, шакал - будку!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Кремле паника, Путин готов на любые уступки))))))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, да нам насрать на Кремль и ПутЕна
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