Сердце вновь забилось: украинка родила тройню после гибели сына на Донбассе

Лилия Ильницкая с Житомирской области потеряла единственного любимого сына на Донбассе.

Оплакав потерю, женщина решилась на радикальный шаг и родила тройню. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ильницкая родила сына Дмитрия 29 ноября. В этот же день 24 года спустя он погиб, защищая Украину от оккупантов.

"Он сказал мне: мама, я присягал на верность народу Украины. Я офицер. Все", - вспомнила женщина.

Дмитрий окончил военную кафедру лейтенантом и среди первых пошел в военкомат. День рождения он встретил в Песках. Когда родные поздравляли военного, он был напряжен, потому что нужно было ехать в аэропорт. В новостях семья узнала, что среди двух погибших в АТО оказался Дмитрий.

Лилия тяжело перенесла утрату любимого сына, но через полгода решила все же родить. Муж был не готов к такому шагу, говоря, что это будет предательством по отношению к Дмитрию. Ильницкая была непреклонна, потому что времени уже не было, ведь ей на тот момент уже исполнилось 46 лет. Потому украинка подобрала нужные слова, чтобы убедить мужа.

"Андрей, мы же без Димы просто погибнем, а кто будет к нему ходить на кладбище", – убедила она.

С третьей попытки искусственное оплодотворение все же удалось. В результате женщина родила тройню: две девочки и мальчика. Родители уже придумали профессию старшей дочери – быть хирургом для спасения жизней. Отмечается, что теперь сердце Ильницкой бьется ради детей, ведь женщина нашла утерянный смысл жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ в результате ночных обстрелов террористов.