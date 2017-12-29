"Сердце щемит": пронзительное фото освобожденного из плена украинца растрогало соцсеть

Соцсети наполнились теплыми комментариями в адрес освобожденного из плена пророссийских террористов украинца Игоря Яковенко, семья которого осталась в оккупированной Горловке Донецкой области.

"Меня очень впечатлила эта фотография, я возвращаюсь к ней и возвращаюсь... Сердце щемит... На фото освобожденный из плена Игорь Яковенко, ему некуда идти... Семья осталась в оккупированной Горловке. Фото из материала Марьяны Пьецух", - написала на своей странице в Facebook журналист Татьяна Мокриди.

Как писал "Обозреватель", в среду, 27 декабря, прошел первый в 2017 году обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористами так называемых ДНР и ЛНР.

Боевики отдали Украине 73 пленных. Взамен должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.

Кроме того, около 20 кадровых российских военных до сих пор содержится в тюрьмах Украины.