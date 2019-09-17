"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез

Украинцев тронуло фото матери украинского воина, который погиб, защищая независимость Украины на Донбассе.

Кадры опубликовал капеллан Андрей Зелинский на своей странице в Facebook. Он уточнил, что сняты они были 16 сентября в Тернополе во время похорон воина.

На пост отреагировали около тысячи человек за несколько часов. Украинцы выразили соболезнования матери, потерявшей сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября на Донбассе произошла трагедия – во время выполнения задания погиб защитник Украины.

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