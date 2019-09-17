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17 сентября • обновлено в 09:53
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"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез

2.8т Читать материал на украинском

Украинцев тронуло фото матери украинского воина, который погиб, защищая независимость Украины на Донбассе.

Кадры опубликовал капеллан Андрей Зелинский на своей странице в Facebook. Он уточнил, что сняты они были 16 сентября в Тернополе во время похорон воина.

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На пост отреагировали около тысячи человек за несколько часов. Украинцы выразили соболезнования матери, потерявшей сына.

"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез
"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез
"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез
"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез
"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез
"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез
"Сердце разрывается!" Фото матери погибшего украинского воина довело сеть до слез

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября на Донбассе произошла трагедия – во время выполнения задания погиб защитник Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
тернополец "...который погиб, защищая независимость Украины на Донбассе..." от кого он защищал независимость от донбасцев что ли?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что тернополь обстреливали "террористы" и найманцi РФ, что этот рaгyль поехал убивать жителей донбасса?
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