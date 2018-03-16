Сербский наемник засветился на Донбассе и назвал виновных в войне

На Донбассе заметили наемника террористов из Сербии, который представился Драгоном Влаховичем.

Видео с наемником опубликовал в Twitter пользователь с ником Necro Mancer.

В ответ на вопрос, что его привело сюда, Влахович заявил, что "пришел защищать свою страну и свой народ".

Он рассказал, что боевой опыт он получил на территории Югославии и сравнил войну на Донбассе с тем, что видел там.

"Сами знают, что они один народ, но они пошли туда, а мы остались здесь. И стоять будем до конца", - заявил террорист.

По его мнению, западные страны разжигают войну в Украине.

"Это дело США и НАТО. Они постоянно делают войны – в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии…", - рассказал наемник.

Здравствуйте, меня зовут Драгон Вахович из Сербии и я долбоёб (полное видео по ссылке https://t.co/GmU05d1uXc) #рашист pic.twitter.com/xP5nt57Gq0 — Necro Mancer (@666_mancer) 16 марта 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Геращенко сообщила, что в зоне военного конфликта на Донбассе задержаны более 20 наемников из России.