ОБСЕ зафиксировала запрещенное оружие РФ на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №255/2020, опубликованном миссией 26 октября.

Беспилотник наблюдателей ОБСЕ обнаружил на полигоне вблизи населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", 122 мм, на полигоне в районе н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) – зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", 14 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм и 11 буксируемых гаубиц Д-30А "Жаба", 122 мм.

Ранее, 23 октября, беспилотник зафиксировал на оккупированной Донетчине 22 танка и один зенитный ракетный комплекс, которые были размещены по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие членов российских вооруженных формирований на территории и вблизи участков разведения в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"25 октября в пределах участка разведения наблюдатели видели 3 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") к югу от нового пролета моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска)", – говорится в отчете.

В ночь с 23-го на 24 октября в пределах участка разведения в районе подконтрольного Украине населенного пункта Золотое (60 км к западу от Луганска) БПЛА СММ зафиксировал человека на бывшей позиции вооруженных формирований РФ у восточного края участка.

"24 и 25 октября в пределах участка разведения наблюдатели видели членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК"), которые зашли вглубь участка разведения до места примерно в 350 м к северу от ее южного края, а затем вернулись. 24 октября члены вооруженных формирований шли в сопровождении 3 человек в защитном снаряжении", – уточняется в отчете.

25 октября во время мониторинга на южной окраине участка разведения наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 10 выстрелов из вооружения неустановленного типа на расстоянии около 1 км к юго-востоку (по оценке, за участком разведения, однако в пределах 5 км от его края).

"23 октября на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал человека на бывшей позиции вооруженных формирований у юго-восточного угла участка", – заявили наблюдатели.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на временно оккупированных Россией территориях Луганщины было выявлено 13 единиц вооружения, расположенных с нарушением линий отвода. Среди них – реактивная система залпового огня.