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18 октября • обновлено в 01:06
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"Сеп*р в сметане": идея украинского военного вызвала переполох на КремльТВ у Скабеевой

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На российском пропагандистском телевидении устроили переполох из-за продажи в Украине консервов с шутливым названием "Сеп*р в сметане".

Так, известная украинофобскими высказываниями ведущая Ольга Скабеева прокомментировала соответствующий сюжет в эфире программы "60 минут" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Посмотрите, современная Украина. Как с такими людьми разговаривать о мире? Украинские власти про мир и не собираются договариваться", – высказалась она, показывая на банки с консервами "в соусе русскоязычных младенцев".

"Сеп*р в сметане": идея военного вызвала переполох у Скабеевой

"Сеп*р в сметане": идея военного вызвала переполох у Скабеевой

Автор необычной инициативы Александр Грамарчук (Гром), который участвовал в АТО на Донбассе и баллотировался в Верховную Раду, оценил рекламу на КремльТВ.

"Цифра заказчиков консервированных сеп*ров и снегирей перевалила за полсотни. Заказывают от 1 банки до ящика, кое-кто успел уже несколько раз заказать. После того, как Ольга Скабеева сделала мне рекламу на "раша-24", заказы пошли потоком. Спешите, поскольку продукция лимитирована, а из-за многочисленных "перемирий" и "разведений" мяса не так много, как было раньше", – отреагировал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева в эфире взбесилась из-за переговоров по Донбассу. Ее разозлило то, что Украина не подписала "формулу Штайнмайера".

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Теги
пропаганда Донбасс
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