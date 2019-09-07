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8 сентября • обновлено в 11:15
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Сенцова уже ждут: родственники пленных встретились с омбудсменом в Киеве

16.7т Читать материал на украинском

В Киеве возле офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека утром в субботу, 7 сентября, начали собираться родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Как сообщают "Крым.Реалии", на месте уже присутствуют дочь и сестра украинского режиссера Олега Сенцова, родственники задержанных якобы за подготовку теракта Евгена Панова и Алексея Сизановича (новость дополнена подробностями).

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. - Ред.)", – сказала мама Панова Вера Котелянец.

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Родственники пленных собрались в Киеве

Родственники пленных собрались в Киеве

Отмечается, что на месте встречи с родственниками украинских политзаключенных работают психологи.

По состоянию на 10:20 первый автобус с родственниками уже отправился от офиса омбудсмена. Куда именно увозят родных, неизвестно.

Руководитель пресс-службы офиса уполномоченного по правам человека Украины Ирина Закриничная не уточнила, куда именно отправились родные.

"Мы сейчас всячески поддерживаем родственников и предоставляем психологическую помощь и поддержку. У каждого из них своя история и ситуация. Мы точно так же, как и все ждем новостей", – сказала она.

По ее словам, в офис уполномоченного по правам человека не приглашали родственников заключенных специально.

"Они организованно собрались и приехали в офис, кто организовался, сорвался с мест, тот и есть", – сообщила Закриничная.

Как сообщает корреспондент издания с места событий, первый автобус отъехал на соседнюю улицу и остановился.

Что известно об обмене пленными на данный момент:

  • Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

  • Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

  • Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.

  • СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина Киев
Теги
обмен пленные моряки
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Иванов Славик
Иванов Славик
Террористов-радикалов вроде Сенцова отпускать нельзя , может нарушиться баланс ！
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