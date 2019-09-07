Сенцова уже ждут: родственники пленных встретились с омбудсменом в Киеве

В Киеве возле офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека утром в субботу, 7 сентября, начали собираться родственники удерживаемых в России граждан Украины.
Как сообщают "Крым.Реалии", на месте уже присутствуют дочь и сестра украинского режиссера Олега Сенцова, родственники задержанных якобы за подготовку теракта Евгена Панова и Алексея Сизановича (новость дополнена подробностями).
"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. - Ред.)", – сказала мама Панова Вера Котелянец.
Родственники пленных собрались в Киеве
Отмечается, что на месте встречи с родственниками украинских политзаключенных работают психологи.
По состоянию на 10:20 первый автобус с родственниками уже отправился от офиса омбудсмена. Куда именно увозят родных, неизвестно.
Руководитель пресс-службы офиса уполномоченного по правам человека Украины Ирина Закриничная не уточнила, куда именно отправились родные.
"Мы сейчас всячески поддерживаем родственников и предоставляем психологическую помощь и поддержку. У каждого из них своя история и ситуация. Мы точно так же, как и все ждем новостей", – сказала она.
По ее словам, в офис уполномоченного по правам человека не приглашали родственников заключенных специально.
"Они организованно собрались и приехали в офис, кто организовался, сорвался с мест, тот и есть", – сообщила Закриничная.
Как сообщает корреспондент издания с места событий, первый автобус отъехал на соседнюю улицу и остановился.
Корреспонденты Крым.Реалии, которые находятся под офисом уполномоченного по правам человека, сообщают, что к зданию подъехали пассажирские автобусы pic.twitter.com/zaDL0Ca3ld— Крым.Реалии (@krymrealii) September 7, 2019
Что известно об обмене пленными на данный момент:
Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.
Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.
Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.
СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.
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