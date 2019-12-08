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8 декабря • обновлено в 17:30
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Сенцова "обидели" на вручении "европейского Оскара": в чем дело

3.8т
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживался в тюрьме России, посетил в Берлине 32-ю церемонию вручения наград Европейской киноакадемии – "европейского Оскара".

О своих впечатлениях от мероприятия он написал на странице в Facebook. Примечательно, что украинцу, которого позвали на сцену, не предоставили возможности выступить (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся", – предположил режиссер.

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Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцов также рассказал, что после церемонии устроили вечеринку, однако он туда идти отказалася, поскольку мероприятие проходило в ресторане под названием "Москва".

"Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – отметил режиссер.

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Facebook Олега Сенцова

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Facebook Олега Сенцова

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Сенцову не дали выступить на вручении "европейского Оскара"

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября в Европейском парламенте Сенцову вручили премию имени Сахарова.

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Автор
Ирина Кулинич
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Пети Moщи
Пети Moщи
Насколько проплатили на столько и пригласили.
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Питон Каа
Питон Каа
Славно там потешились над любителем вареных курочек, слова не дали да еще и в ресторан "Москва" пригласили...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Наверное не дали выступить потому, что опасались неидеального английского Сенцова. Ведь фесьмир знает этого талантливого режиссера и у каждого в домашней фильмотеке есть все бестселлеры созданные им. И то, что у этого без пяти минут оскароносца хромает английский тоже известно во всех уголках нашей Солнечной системы. СУГС, ёпста
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