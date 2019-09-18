Сенцов высказался о новой голодовке из-за выборов в Украине

Бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов был готов начать новую голодовку после президентских выборов в Украине.

Об этом режиссер рассказал в интервью "Громадському" в среду, 18 сентября. Он отметил, что не терял время в плену и восстанавливал свои силы.

"Все ожидали, что я должен был выйти таким же, каким был после голодовки. Нет. Прошел год, и я восстановился. Занимался спортом и готовился к новому голоданию. Думал, что, если после выборов нового президента ситуация зайдет в тупик, я начну снова голодать", - признался Сенцов.

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"Я себя не прятал. Я ни дня в тюрьме не потерял зря. Я всегда знал, что мы победим, всегда знал, что нас освободят. Каждый день", - добавил он.

Сенцов и Зеленский пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Сенцов заявил, что некоторые сторонники "русского мира" воевали на Донбассе ради того, чтобы создать на территории Украины "Россию без Путина".

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