Сенцов резко ответил Зеленскому из-за трагедии в Одессе

Глеб Иванов Общество 13:37, 3.05.2020 Обновлено: 13:50, 3.05.2020

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он задал вопрос о том, кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Как Сенцов написал на своей странице в Facebook, вскоре президент может усомниться и в том, кто начал войну на Донбассе.

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", – написал он.

Ранее Зеленский заявил в Facebook, что "сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов".

"Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года – один из них", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 2 мая люди в условиях карантина из-за коронавируса почтили память погибших в 2014 году в Доме профсоюзов, возложив к зданию цветы. На протяжении дня было зафиксировано несколько стычек.

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